Первый в мире коммерческий космолет готовится к отправке на МКС

Tenacity

Космический самолет Tenacity был недавно доставлен в NASA для подготовки к полету на МКС. Ранее его тщательно протестировали инженеры испытательного центра Нила Армстронга в Огайо. Предполагается, что Tenacity будет запущен в конце года, чтобы доставить на космическую станцию 3540 килограммов продовольствия, воды и оборудования для исследований и экспериментов.

Разработка Tenacity велась независимой компанией Sierra Space с 2004 года. За это время компании удалось превзойти конкурентов, предлагавших NASA аналогичные аппараты. Tenacity является многоразовым универсальным космолетом, оптимально подходящим для полетов на низких орбитах. Он располагает не только трехрежимными двигателями, обеспечивающими удобство маневрирования, но и крыльями, которые делают возможным полет в атмосфере и автономное приземление на взлетно-посадочной полосе.

Tenacity

Стартовав с площадки на мысе Канаверал, Tenacity проведет пристыкованным к МКС не менее 45 суток. Затем последует его возвращение на Землю. На поверхность планеты не вернется только грузовой контейнер «Падающая звезда», вмещающий 3175 килограммов полезной нагрузки — он сгорит при входе в атмосферу. Корабль доставит ученым важные научные данные, полученные в результате опытов на орбите. В будущем планируется увеличить грузоподъемность космолета и длительность полетов до 75 суток.

Александр Козырев