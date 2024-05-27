DPA: Шольц против того, чтобы разрешать ВСУ бить по целям в РФ западным оружием

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против того, чтобы менять договоренности с Украиной и разрешать ВСУ осуществлять удары по военным целям в РФ западным оружием. Об этом канцлер заявил в Берлине на встрече с гражданами, его слова приводит агентство DPA

"Есть четкие правила для предоставленного оружия, мы их согласовали с Украиной, и они функционируют", - сказал он. По словам Шольца, повода менять их нет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по НАТО вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.