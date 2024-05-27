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ТАСС

Премьер Италии рекомендовала Столтенбергу быть осмотрительным

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Источник изображения: © AP Photo / Alessandra Tarantino

Так Джорджа Мелони прокомментировала заявления генсека НАТО о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рекомендовала генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу быть осмотрительным. Так она прокомментировала в эфире телеканала RAI-3 заявления главы альянса о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ.

"Я не знаю, почему Столтенберг сказал это. Нужно быть осторожными. Я согласна, что НАТО должна занимать жесткую позицию и не поддаваться. Но заявлений, вызывающих споры, много. Достаточно вспомнить [заявления президента Франции Эмманюэля] Макрона (о направлении военных НАТО на Украину - прим. ТАСС). Я советую быть более осмотрительными", - сказала глава итальянского правительства.

Ранее Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по НАТО вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. 

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Страны
Италия
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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