По информации газеты, дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы и стрелковое вооружение сперва доставляются на военный аэродром Жешув в Польше, после чего попадают на Украину

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

По ее информации, дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы, стрелковое вооружение и миллионы боеприпасов сперва доставляются ВВС Великобритании на военный аэродром Жешув в Польше, после чего они попадают на территорию Украины. При этом бронетранспортеры, танки и дальнобойная артиллерия королевских ВС переправляются через пролив Ла-Манш, а уже потом перевозятся через всю Европу поездом.

Кроме того, издание напомнило, что Британия закупает вооружение, в первую очередь советского периода, у третьих стран, которые не хотят открыто поставлять технику Украине.

В 2022-2023 годах Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,9 млрд по текущему курсу) ежегодно. В 2024 году объем выделяемых средств вырос до £3 млрд ($3,8 млрд). После начала российской специальной военной операции Лондон передал Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений свидетельствуют об открытом вовлечении Лондона в конфликт на Украине.