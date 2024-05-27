Войти
Военное обозрение

«Можно отказываться от окон»: опубликованы новые изображения новейшего бомбардировщика B-21 Raider

386
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США сообщают об успешном ходе наземных и летных испытаний новейшего «стелс»-бомбардировщика B-21 Raider на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, опубликовав при этом новые изображения самолета в ходе совершения им полёта.

Данная машина, призванная заменить сначала B-1B Lancer, а затем B-2 Spirit, должна стать основой американского парка стратегических бомбардировщиков наряду с B-52Н, который прошел уже массу модернизаций с момента начала службы в 1955 году, но, несмотря на это, останется в строю. Всего планируется производство до 100 экземпляров Raider.

Источник изображения: topwar.ru

Новые фотографии раскрывают ранее неизвестные детали самолета, создаваемого концерном Northrop Gruman. Заметны новые боковые окна кабины, которые имеют характерную трапециевидную форму

- говорится в издании Defensa.

Хотя уникальная форма окон была заметна и ранее, например, на кадрах первого полета B-21, новые изображения позволили обозревателям более детально сравнить её с остеклением предшественника Raider – самолета B-2 Spirit.

Источник изображения: topwar.ru

Остекление у B-21 и B-2

Как отмечается в издании The Drive, причудливая форма окон у B-21 была вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, остекление имеет фрагментированную структуру, что стало результатом стремления достичь наибольшей малозаметности, особенно с фронтальной стороны. Во-вторых, окна в большей мере направлены в вертикальную, а не в горизонтальную плоскость, что, по всей видимости, облегчит визуальный контроль за дозаправкой самолета.

Со слов автора, в целом пилотам с таким остеклением будет сложно полагаться на природное зрение. Однако современные технологии могут полностью его заменить: например, у сверхзвукового демонстратора X-59 вообще нет фронтальных окон.

Рост возможностей компьютерного распознавания рельефа местности и искусственного визуального отображения, а также дополненная реальность в кабине пилота означают, что существуют вполне реальная возможность отказаться от иллюминаторов

- полагают в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Х-59
Проекты
ИТ
Похожие новости
25.11.2022
Пентагон на следующей неделе впервые покажет свой новый стратегический бомбардировщик B-21
24.10.2022
США в начале декабря продемонстрируют новый стратегический бомбардировщик B-21
17.06.2020
«Loving Russia» по-американски
16.04.2018
Военные новости: какой будет будущая армия США
27.09.2016
Небесный рейдер
01.03.2016
ВВС США показали "летающий арсенал"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 12:31
  • 1609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 12:18
  • 0
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 27.05 09:32
  • 4
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 27.05 05:18
  • 2
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 25.05 23:29
  • 0
О перспективах танка Abrams
  • 25.05 21:28
  • 9
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 25.05 21:05
  • 0
О ЗРК "Patriot", и его уязвимости.