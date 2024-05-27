«Можно отказываться от окон»: опубликованы новые изображения новейшего бомбардировщика B-21 Raider

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США сообщают об успешном ходе наземных и летных испытаний новейшего «стелс»-бомбардировщика B-21 Raider на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, опубликовав при этом новые изображения самолета в ходе совершения им полёта.

Данная машина, призванная заменить сначала B-1B Lancer, а затем B-2 Spirit, должна стать основой американского парка стратегических бомбардировщиков наряду с B-52Н, который прошел уже массу модернизаций с момента начала службы в 1955 году, но, несмотря на это, останется в строю. Всего планируется производство до 100 экземпляров Raider.

Источник изображения: topwar.ru

Новые фотографии раскрывают ранее неизвестные детали самолета, создаваемого концерном Northrop Gruman. Заметны новые боковые окна кабины, которые имеют характерную трапециевидную форму

- говорится в издании Defensa.

Хотя уникальная форма окон была заметна и ранее, например, на кадрах первого полета B-21, новые изображения позволили обозревателям более детально сравнить её с остеклением предшественника Raider – самолета B-2 Spirit.

Источник изображения: topwar.ru

Остекление у B-21 и B-2

Как отмечается в издании The Drive, причудливая форма окон у B-21 была вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, остекление имеет фрагментированную структуру, что стало результатом стремления достичь наибольшей малозаметности, особенно с фронтальной стороны. Во-вторых, окна в большей мере направлены в вертикальную, а не в горизонтальную плоскость, что, по всей видимости, облегчит визуальный контроль за дозаправкой самолета.

Со слов автора, в целом пилотам с таким остеклением будет сложно полагаться на природное зрение. Однако современные технологии могут полностью его заменить: например, у сверхзвукового демонстратора X-59 вообще нет фронтальных окон.

Рост возможностей компьютерного распознавания рельефа местности и искусственного визуального отображения, а также дополненная реальность в кабине пилота означают, что существуют вполне реальная возможность отказаться от иллюминаторов

- полагают в издании.