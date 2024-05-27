Станет ли “ахиллесова пята Финляндии” проблемой всей Европы? (Bloomberg, США)

Bloomberg: жители Аландских островов выступили против милитаризации региона

Жители Аландских островов не хотят милитаризации региона, сообщает Bloomberg. Местные убеждены: этот шаг обрушит всю систему договоров, защищающих их культурную автономию. России они не боятся – ей эскалация в регионе не нужна, отмечается в материале.

Даниэль Бошов (Danielle Bochove), Лео Лайкола (Leo Laikola)

В конце апреля офицер береговой охраны Ким Вестман патрулировал на своем катере побережье Аландских островов, следя за порядком.

И, как и на большинстве дежурств Вестмана с началом украинского конфликта более двух лет назад, никаких происшествий, о которых ему следовало бы доложить начальству, не произошло. Но это спокойствие идет вразрез с крепнущей тревогой насчет безопасности ключевых морских ворот и фарватера с товарооборотом в 160 миллиардов долларов в год.

Самоуправляющийся архипелаг, раскинувшийся посередине Балтийского моря, принадлежит Финляндии, его жители говорят по-шведски, а за соблюдением соглашения, запрещающего на его берегах любое военное присутствие, уже более века следит Россия.

Финляндия с недавних пор — член НАТО, а Россия решительно отстаивает свои права в регионе, и некоторые “ястребы” считают этот необычный порядок главной уязвимостью скандинавской страны — и брешью для возможного вторжения Москвы.

“Контроль над всеми Аландскими островами позволяет заблокировать морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом, — сказал Пекка Товери, бывший генерал-майор вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской Национально-коалиционной партии власти. — Плохи наши дела, если мы его лишимся”.

Около 96% торговли Финляндии идет морскими путями вблизи Аландских островов. Доставке грузов исключительно сушей через Норвегию или Швецию мешают суровые заполярные зимы, бездорожье и разная железнодорожная колея. Кроме того, в этом районе располагаются ключевые коммуникации и энергетическая инфраструктура, включая подводные линии электропередач и интернет-кабели.

После двух войн против Советского Союза в 20-м веке Финляндия наладила со своим восточным соседом осторожное сосуществование. Ее сдвиг в сторону Запада завершился отказом от неприсоединения, когда Путин отправил свои танки на Украину. Восемь из девяти стран Балтийского моря сейчас входят в НАТО. Исключение составляет лишь Россия.

Товери следующим шагом видит усиление обороны, закрытие российского консульства на Аландских островах и разрешение финским войскам проводить на них учения. Он считает, что архипелаг для Финляндии важнее, чем остров Готланд для Швеции, а шведское правительство отказалось от его демилитаризации еще после присоединения Крыма в 2014 году — разместив там постоянный гарнизон, танки и системы противовоздушной обороны.

Однако отменить несколько пластов международных соглашений о демилитаризации будет сложно — и на данный момент представляется маловероятным. К тому же, по недавним опросам, большинство из 30 000 аландцев не видят в этом особой нужды, а правительство Финляндии недавно рассмотрело статус островов и решило ничего не менять.

Вместо этого основное внимание уделяется бдительности и отработке нештатных ситуаций. Финский министр экономики Вилле Рюдман заявил, что страна подготовилась к различным сценариям — от попытки России взять под свой контроль Балтийское море до более ограниченных операций — не вдаваясь при этом в подробности. Вероятно, в виду имелись акты саботажа, после которых можно будет убедительно отпираться от своей причастности к ним, чтобы проверить решимость НАТО.

В Балтийском море уже участились случаи глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения. Чиновники увязывают эту деятельность в основном с российскими анклавами (так в оригинале. – Прим. ИноСМИ) Санкт-Петербургом и Калининградом.

Исполнительный директор Viking Line Ян Улав Хансес, чья компания имеет штаб-квартиру на Аландах и служит крупным грузоперевозчиком между Швецией и Финляндией, рассказал, что внедряет резервные системы для восстановления ключевых служб его флота на случай обрушения навигационных систем. “Мы должны быть готовы”, — сказал Хансес, добавив, что продажи и заказы компании прервались на целые сутки после октябрьской кибератаки на ее сайт, а сами хакеры представились русскими.

В конце мая важнейшие грузоотправители, имеющие решающее значение для безопасности поставок в Финляндию, портовые операторы и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям проведут учения по использованию неоптимальных маршрутов, а также работе с сокращенным экипажем на случай, если моряки будут мобилизованы на воинскую службу, сообщила исполнительный директор Ассоциации судовладельцев Финляндии Тийна Туурнала.

Финляндия уже обновила чрезвычайное законодательство о гарантированном государственном страховании жизненно важных грузов, кораблей, самолетов и других транспортных средств вместе с экипажами. Страховка обычно составляет от 1% до 1,5% стоимости судна. Корабли Viking Line стоят до 200 миллионов евро — и при страховании от войны или конфликта процент может достигать двузначных чисел, объяснил Хансес.

Однако несмотря на все заверения и запланированные меры Хансес, уроженец континентальной Финляндии, проживший на Аландах более 35 лет, предпочел бы разместить на островах войска.

Маневрируя на 13,5-метровом катере по пологим волнам, команда Вестмана сверялась с электронными картами примерно 6 800 островов и шхер, образующих архипелаг. Балтийское море мелководно (и это одна из причин, почему судоходные маршруты ограничены) и коварно: каменные лбы из местного гранита рапакиви выступают из воды или таятся под поверхностью.

Вестман из своей рубки говорит, что его команда “следит за ситуацией” и в курсе всех перипетий морских перевозок, включая грузы, экипажи, принадлежность судов и порт приписки — и даже сведения обо всех пассажирах с 25 паромов, прибывающих каждый день.

Безопасностью Аландских островов – без военного присутствия – занимается Береговая охрана, основанная в 1930 году во времена сухого закона для борьбы с контрабандистами.

Береговая охрана находится в ведении Министерства внутренних дел Финляндии, а ее члены вооружены как личным, так и длинноствольным оружием. Армейского оружия во время дежурства у них нет, но они тренируются им пользоваться на сухопутных учениях.

По словам местного военного историка Кеннета Густавссона, все без исключения войны на Балтике начиная с 1741 года коснулись Аландских островов. При этом три из них завершились крупными договорами, сформировавшими самосознание островитян.

Первый договор – пакт о демилитаризации – был подписан еще в 1856 году после Крымской войны. Гарантии, полученные от Лиги Наций после Первой мировой войны, утвердили за шведским языком статус официального, закрепив при этом суверенитет Финляндии. Два десятилетия спустя советско-финляндское соглашение позволило тогдашнему СССР открыть консульство и контролировать острова.

Сейчас эти договоренности снова оказались под давлением, и аландцы нашли способ выразить свое недовольство Россией, одновременно заявив стремление к миру.

Каждый день с начала боевых действий на Украине возле консульства России в местной столице Мариехамне ровно в пять вечера собирается небольшая группа демонстрантов. На бульваре напротив под украинским флагом и символом мира они проводят минуту молчания, после чего поют и выкрикивают: “Путина — в Гаагу!”, — имея в виду штаб-квартиру Международного уголовного суда.

Затем они расходятся по своим делам. При этом консул с женой по-прежнему волен путешествовать по островам на лодке и на машине, чтобы удостовериться, что Финляндия не пытается перебросить туда оружие или солдат, хотя в последнее время он почти не показывается, а давать интервью отказался.

В начале весны одного из завсегдатаев протестов по имени Ульф Грусснер, бизнесмена на пенсии, которому за восемьдесят, арестовали и оштрафовали на 900 евро (978 долларов) за ношение оружия без разрешения. Он взял винтовку времен Первой мировой, попросил свою внучку-художницу завязать ствол узлом и выставил ее возле консульства. Там она простояла более недели, пока ее не конфисковала полиция.

При этом закрытию консульства Грусснер противится, мотивируя это так: “Лучше видеть врага в лицо и разговаривать с ним, чем гадать, где он и что собирается делать”. Он говорит, что за свою безопасность не тревожится, поскольку в случае конфликта наподобие украинского финские военные обязаны защищать острова по закону. Правительство Финляндии также сможет задействовать статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.

Когда полиция отдала Грусснеру его винтовку — уменьшенную копию скульптуры мира возле здания ООН в Нью-Йорке — ее попросил для выставки местный музей.

“Я бы не сказала, что мы боимся, но мы настороже, — сказала глава аландского правительства Катрин Шёгрен на вопрос о нежелании отказываться от демилитаризации. — В такие моменты как никогда важно искать решения, которые подтолкнут маятник обратно к миру”.

Сложно представить себе город, более соответствующий этому идеалу, чем Мариехамн, выстроенный специально для торговли после Крымской войны.

Красоту глубоководного порта подчеркивают уютные улочки и извилистые дорожки между пляжами и разнотравными лугами под липами. Велосипедисты проносятся мимо прудов, где на крошечных островках с красными домиками греются белощекие гуси.

Основу местной экономики составляют рыболовство и сельское хозяйство, а также торговля и туризм. Аландские острова славятся беспошлинными магазинами. Пассажиры паромов, курсирующих между Финляндией и Швецией, могут закупиться дешевым спиртным и сигаретами прямо на борту судна, но большинство все равно предпочитает спуститься на пристань.

Но даже при всем своем стремлении обезопасить свою идиллию и беспокойстве насчет последствий конфликта с Россией, аландцы опасаются, что, дернув за ниточку демилитаризации, они распустят другие соглашения, гарантирующие их языковые права и культурную автономию.

В напряженных ситуациях все решает система договоров, которая держит всех в узде, считает директор Института мира Аландских островов Сусанна Симолин. “Аланды — это звено гораздо большей мозаики”, — сказала она.

На борту катера Вестман подчеркнул, что при необходимости Береговая охрана может “очень гибко и очень быстро” увеличить численность за счет других пограничных сил, где в общей сложности служит около 3 100 человек, включая гражданских. При этом он предположил, что обострять уровень угрозы не в интересах самой России, потому что демилитаризация ей как раз выгодна.

Почему? “Ну, если они когда-нибудь задумают военные действия, — заключил он, — то, конечно, будет проще, если других военных тут не будет”.

Статья написана при участии Деметриоса Погкаса