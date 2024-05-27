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Военное обозрение

Риши Сунак пообещал вернуть службу по призыву в Великобритании в случае победы на выборах

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Источник изображения: topwar.ru

В Великобритании собрались возвращать всеобщую воинскую повинность, с соответствующим заявлением выступил премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак.

Британский премьер пообещал вернуть обязательную воинскую службу для граждан Соединенного королевства, объяснив это необходимостью нарастить численность британской армии на фоне военных конфликтов в мире. Но произойдет это только при победе Консервативной партии на выборах в парламент 4 июля. По словам Сунака, молодежи будет предоставлен выбор службы в течение года в армии или альтернативный вариант со службой в полиции, службе спасения и т. д. в течение 25 дней по выходным. Касаться это будет британцев и британок, достигших 18-летнего возраста.

Это инвестиции как в характер молодых людей, так и в нашу безопасность. Это не план — это пересмотр, который необходим только потому, что тори сократили вооруженные силы до наименьшего размера со времен Наполеона, чего нельзя делать в условиях военных конфликтов.

— заявил Сунак.

Между тем, согласно проведенным опросам, большая часть британских молодых мужчин в возрасте до 40 лет не желают служить в армии, а также планируют отказаться от призыва в случае войны, предпочитая отсидеться дома. Кроме того, 30% британских мужчин вообще заявили, что не пойдут служить, даже если Британии будет грозить вторжение.

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Страны
Великобритания
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