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Военное обозрение

«Т-90 наращивает боевой потенциал»: индийская армия получила первые танки Bhishma Mark III

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Источник изображения: topwar.ru

Индийский концерн Heavy Vehicles Factory передал армии страны первую партию модернизированных танков Bhishma Mark III.

Полученная техника прошла обновление, целью которого является существенное наращивание боевого потенциала текущего парка Т-90

- говорится в издании IDRW.

Как указывается, хотя ряд деталей проекта остаются за грифом «секретно», некоторые ключевые аспекты программы модернизации стали известны.

Т-90 Mark III может похвастаться улучшенной огневой мощью за счет усовершенствования СУО. Танк получил цифровой баллистический вычислитель, упрощающий наведение на цель и управление пушкой.

Размещено устройство ввода поправок [CID, имеется в виду устройство автоматического учета и ввода поправки на износ канала ствола танковой пушки, которое работает в комбинации с баллистическим вычислителем]. ОБТ оборудован ИК-прицелом командира (с ЖК-дисплеем) и системой отсчета дульного среза [MRS, дульный отражатель].

Модернизация до уровня Mark III включает в себя размещение цифровых средств связи, улучшающих коммуникацию между членами экипажа и подразделениями на поле боя. Машина получила противотепловое покрытие [судя по всему, лакокрасочного, а не камуфляжного типа], уменьшающее заметность ОБТ в ИК-спектре.

При проведении модернизации до уровня Mark III приоритет отдается подсистемам местного производства в целях увеличения доли национальных компонентов

- отмечается в издании.

Индийская армия планирует модернизировать до стандарта Mark III около 300 танков Т-90.

Ожидается, что модернизированные машины значительно повысят бронетанковый потенциал индийской армии

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Т-90 "Владимир"
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