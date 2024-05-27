«Т-90 наращивает боевой потенциал»: индийская армия получила первые танки Bhishma Mark III

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Индийский концерн Heavy Vehicles Factory передал армии страны первую партию модернизированных танков Bhishma Mark III.
- говорится в издании IDRW.
Как указывается, хотя ряд деталей проекта остаются за грифом «секретно», некоторые ключевые аспекты программы модернизации стали известны.
Т-90 Mark III может похвастаться улучшенной огневой мощью за счет усовершенствования СУО. Танк получил цифровой баллистический вычислитель, упрощающий наведение на цель и управление пушкой.
Размещено устройство ввода поправок [CID, имеется в виду устройство автоматического учета и ввода поправки на износ канала ствола танковой пушки, которое работает в комбинации с баллистическим вычислителем]. ОБТ оборудован ИК-прицелом командира (с ЖК-дисплеем) и системой отсчета дульного среза [MRS, дульный отражатель].
Модернизация до уровня Mark III включает в себя размещение цифровых средств связи, улучшающих коммуникацию между членами экипажа и подразделениями на поле боя. Машина получила противотепловое покрытие [судя по всему, лакокрасочного, а не камуфляжного типа], уменьшающее заметность ОБТ в ИК-спектре.
- отмечается в издании.
Индийская армия планирует модернизировать до стандарта Mark III около 300 танков Т-90.
- говорится в издании.