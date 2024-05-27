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ТАСС

Посол РФ: Мадрид знает, что новая партия Leopard для ВСУ сгорит так же, как и предыдущая

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Leopard_2E
Танк Leopardo 2E. Производится по лицензии испанской компанией Santa Barbara Sistemas (SBS).

Юрий Клименко отметил, что "большинство испанцев далеки от актуальной для многих стран Европы русофобии, не поддерживают участие Испании в гибридной войне"

МАДРИД, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Испании знает, что новая партия танков Leopard, которые Мадрид планирует передать Киеву, сгорит, как и первые десять боевых машин, направленных Украине. Об этом в беседе с российскими журналистами заявил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

"Вопреки всякой логике, но строго в рамках западного консенсуса Мадрид спонсирует киевский режим, после паузы во второй половине 2023 года возобновил в текущем году поставки вооружения и военной техники: с начала СВО Испания передала Украине продукции военного назначения на сумму 200 млн евро, - сказал дипломат. - В правительстве [премьера] Педро Санчеса уже не первый день говорят о передаче ВСУ в мае-июне нового пакета испанского оружия: ракеты для ЗРК Patriot, снаряды калибра 155 мм, системы борьбы с БПЛА".

"Среди них Мадрид особо выделяет передачу украинцам второй партии танков Leopard 2A4 - 9 штук, - напомнил Клименко. - О том, что они сгорят, как и первые десять "испанских леопардов", в Мадриде знают, но вслух не говорят". Посол добавил, что никто в Испании не может внятно объяснить, как поставки оружия одной из сторон конфликта приближают мирные переговоры, начало которых якобы является главной целью союзников киевского режима.

По его мнению, "большинство испанцев далеки от актуальной для многих стран Европы русофобии, не поддерживают участие Испании в гибридной войне, ведущейся НАТО против России". Дипломат подчеркнул, что испанцы не готовы к эскалации военно-политической ситуации в Европе и отрицают возможность отправки своих военных на Украину.

"Рады, что в Испании есть разумные политические силы, которые ставят под вопрос целесообразность проукраинской политики премьера Педро Санчеса, открыто заявляют об ущербности испанской позиции в поддержку проведения конференции в Швейцарии по продвижению антироссийского ультиматума под названием "формула Зеленского", требуют от правительства прекратить поставки оружия в зону конфликта, нарушающие законодательство ЕС и положения Международного договора о торговле оружием", - сказал посол. 

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Испания
Россия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Patriot ЗРК
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