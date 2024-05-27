Сеул утверждает, что эксперты из РФ якобы помогают КНДР с подготовкой к запуску спутника

Южнокорейский правительственный чиновник отметил, что эксперты якобы прибыли в Северную Корею после того, как в сентябре о намерении помочь со спутником объявила российская сторона

СЕУЛ, 26 мая. /ТАСС/. "Большое число российских экспертов" якобы приезжало в КНДР, чтобы оказать содействие в подготовке запуска второго разведывательного спутника народной республики. С таким утверждением выступил южнокорейский правительственный чиновник, слова которого приводит агентство Yonhap.

По словам источника, якобы с участием российских специалистов и их высокими требованиями связано возросшее число технических проверок. "Северная Корея проводила испытания двигателя очень тщательно и намного больше, чем ожидалось. Если сравнить с тем, что было в прошлом году, они должны были бы уже запустить [спутник]", - считает собеседник агентства.

В ноябре прошлого года КНДР после двух неудачных попыток в мае и августе успешно вывела на орбиту свой первый разведывательный спутник. После этого в Пхеньяне обещали запустить еще три аппарата в 2024 году.

"Северная Корея могла бы смело приступить к запуску и в ситуации, когда многого не знала, но [российские] специалисты, скорее всего, приехали и сказали, что так не пойдет", - объясняют в Сеуле причины того, что запуск второго спутника пока не состоялся. Эксперты якобы прибыли в КНДР после того, как в сентябре о намерении помочь со спутником объявила российская сторона.

В конце февраля министр обороны Республики Корея Син Вон Сик допустил, что КНДР могла бы запустить второй разведывательный спутник в марте, чтобы опередить Южную Корею, у которой имелись аналогичные планы на начало апреля. Впоследствии в Сеуле предполагали, что запуск могли бы приурочить к апрельским праздникам: ко Дню Солнца 15 апреля или Дню создания Корейской народной армии 25 апреля.