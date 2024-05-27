Школы операторов БПЛА проекта "Архангел" с 2022 года прошли более 1 тыс. военнослужащих

Инструктор филиала, который действует в Запорожской области, с позывным Малой отметил, что курс обучения занимает три недели, за которые даже военнослужащего могут обучить с нуля до специалиста по использованию FPV-техники

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проекта "Архангел" с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами более 1 тыс. российских военнослужащих или повысили их навыки работы с этим видом БПЛА. Об этом рассказал журналистам инструктор филиала школы, который действует в Запорожской области, в том числе для военнослужащих группировки войск "Днепр", с позывным Малой.

"С 2022 года подготовили более тысячи пилотов БПЛА. <...> Опытный пилот ударного FPV-дрона может самостоятельно принимать решение на поражение целей противника, исходя из ситуации. Ситуация каждый раз меняется. Возьмем, например, выбор между минометом или [если] будет заходить на позиции танк. Лучше поразить танк, то есть движущиеся цели - миномет никуда не денется", - рассказал инструктор.

По его словам, курс обучения в школе занимает три недели, за которые даже военнослужащего могут обучить с нуля до специалиста по использованию FPV-техники.