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РИА Новости

Более тысячи российских военных обучили управлению FPV-дронами

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Оператор дрона за работой
Оператор дрона за работой.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Инструкторы "Архангела" обучили более тысячи российских военных управлению БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проекта "Архангел" с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами более тысячи российских военных или повысили их навыки работы с этим видом БПЛА, рассказал журналистам инструктор филиала школы, действующего в Запорожской области в том числе для военнослужащих группировки войск "Днепр", с позывным "Малой".

"С 2022 года подготовили более тысячи пилотов БПЛА... Опытный пилот ударного FPV-дрона может самостоятельно принимать решение на поражение целей противника, исходя из ситуации. Ситуация каждый раз меняется. Возьмём, например, выбор между миномётом или (если) будет заходить на позиции танк. Лучше поразить танк, то есть движущиеся цели - миномет никуда не денется", - рассказал инструктор.

По его словам, курс обучения в школе занимает три недели, за которые военнослужащего могут обучить с нуля до специалиста по использованию FPV-техники.

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