Встреча Владимира Путина с руководителями предприятий ОПК

В ходе посещения 25 мая 2024 года АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Королёве (Московская область) Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

(с) Сергей Бобылёв / РИА Новости

Вступительное слово на встрече с руководителями предприятий ОПК

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Планировали это совещание давно, встретимся, поговорим. Правительство у нас сформировано. Мы сейчас выстраиваем работу по этому направлению в целом. Я думаю, самое время нам собраться и сверить часы.

Сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России, в том числе как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружений и техники. Отмечу, что большинство предприятий в срок, качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций - даже с опережением графика.

Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых Сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой. Это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы, это различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.

Вы хорошо знаете, за последнее время у нас объёмы выросли - за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023-й - эти цифры меняются постоянно, они подрастают - рост составил по ракетно-артиллерийскому вооружению более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки - в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения - в 14 раз, по автомобилям - в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты - в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в четыре раза, по бронетанковому вооружению - почти в 3,5 раза.

Это хороший темп, большой объём. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами - масштабными задачами - справляетесь.

Как отмечал уже раньше, это важно - сегодня выстраивать эффективную экономику Вооружённых Сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика Вооружённых Сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем чтобы каждый государственный рубль работал эффективно. И не только эффективно на нужды Вооружённых Сил, а в целом вписывался бы в экономику. Я чуть позже об этом скажу.

Хотел бы сегодня, безусловно, услышать, как идёт заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособоронзаказа, есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены.

Мною был принят ряд решений, которые должны были повысить эффективность и ускорить процессы ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, для того чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону боевых действий. Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа.

Также было поручение ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учётом опыта их боевого применения.

Вновь хотел бы подчеркнуть: мы должны быть всё время на шаг впереди, надо опережать противника всё время, и тогда победа будет гарантирована. Вы сами знаете. Ваши специалисты да и вы сами всё время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России. Как только мы опережаем хотя бы на полшага - всё, эффективность кратно возрастает, просто кратно.

Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы и так называемого народного ОПК. Дать возможность для дальнейшего развития, наращивания выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке.

И наконец, обращаю ваше внимание: не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий - это то, о чём я только что говорил, - освоения гражданской высокотехнологичной продукции. Решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров. В целом для повышения стабильности организаций ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы именно на долгосрочную перспективу.

За предыдущие годы - имею в виду действительно годы: не полтора-два года, связанные с проведением специальной военной операции, а за годы - мы выстраивали структуру "оборонки" соответствующим образом. То предприятие, корпорация, где мы находимся, создана в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий указ был подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали. И тогда в составе было шесть предприятий, сегодня - 56.

Мы поговорим, может быть, в рабочем порядке потом и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.