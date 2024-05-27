Твердые гарантии: что составляет основу ядерного щита России

Современные отечественные стратегические ракетные комплексы не имеют аналогов в мире

Лучшие гарантии для России на будущее — это «Сарматы», «Ярсы», «Искандеры», «Цирконы», «Кинжалы» и иное высокоэффективное российское оружие, заявил на этой неделе замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. На сегодняшний день Россия располагает новейшими ракетными комплексами, аналогов которым в мире нет. Основу сухопутной компоненты ядерной триады составляют ракетные комплексы «Ярс», разработанные Московским институтом теплотехники. Но кроме них на вооружении РВСН есть и другие ракетные системы. Какие комплексы сегодня входят в ядерный щит страны, что придет им на замену и как будут использованы ядерные ракеты для мирного освоения космоса — разбирались «Известия».

Основа ядерного щита

Ракета «Ярс» несет несколько боевых блоков индивидуального наведения, и, соответственно, одним пуском «Ярса» обеспечивается поражение сразу нескольких целей на территории потенциального противника. Ракеты этого поколения характеризуются повышенной способностью преодоления противоракетной обороны, возможностью запуска в условиях встречного удара — когда стартовая позиция комплекса буквально находится под огнем противника.

Морской стратегический ракетный комплекс «Булава» с межконтинентальной ракетой 3М-30 составляет основную часть морского компонента российской ядерной триады. Комплекс, как и «Ярс», создан Московским институтом теплотехники (МИТ), и его ракета имеет высокую степень унификации с ракетами «Тополь-М» и «Ярс». Сейчас «Булава» развертывается на атомных подводных лодках-носителях проекта 955А «Борей-А» и, вероятно, будет состоять на вооружении как минимум до середины XXI века.

Ракетный комплекс «Ярс» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Как заявил недавно генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов, 7 мая 2024 года был подписан указ о принятии на вооружение ВМФ и стратегических ядерных сил ракеты «Булава». Тем самым можно констатировать, что процесс создания, испытаний, опытной эксплуатации, серийного производства и развертывания ракеты на боевых подводных ракетоносцах успешно завершен.

Напомним, что создание «Булавы» было начато в 1998 году. Первый и сразу успешный пуск новой ракеты с подводного крейсера «Дмитрий Донской» был выполнен 27 сентября 2005 года. Далее шел нелегкий этап испытаний и доводки изделия, который закончился 28 июня 2011 года успешным пуском с нового носителя «Булавы» — ракетоносца «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей». Дальше новым ракетным комплексом оснащались построенные лодки проектов 955 и 955А, и сегодня «Булава» несет боевую службу на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ России. Программа строительства ракетоносцев продолжается. Всего планируется построить суммарно не менее 10 субмарин типа «Борей», и есть вероятность того, что их количество будет увеличено.

Выход на орбиту

Кроме того, генеральный конструктор МИТ сообщил, что в 2026 году планируется начать испытания новой космической ракеты-носителя «Старт-1М». Ее пуски могут выполняться с космодрома Восточный на Дальнем Востоке. Так же как ранее в начале 1990-х годов на базе МБР «Тополь» была создана космическая ракета-носитель «Старт-1», так и сегодня подобную ракету МИТ создает на базе маршевых ступеней МБР «Тополь-М» и «Ярс».

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» Источник изображения: Фото: РИА Новости

У ракет типа «Тополь-М» в ближайшие годы начнет завершаться гарантийный срок, и их надо будет выводить с боевого дежурства. Вариантов утилизации несколько, и один из самых эффективных — использование маршевых ступеней в качестве космических носителей для вывода на орбиту искусственных спутников Земли. «Тополь-М» более мощная, чем «Тополь», и, следовательно, «Старт-1М» сможет выводить на орбиту полезную нагрузку большей массы, чем «Старт-1». А когда кончатся ракеты «Тополь-М», то через несколько лет придет пора списывать и менять на боевом дежурстве первые серии ракет типа «Ярс», которые во многом подобны «тополям» с буквой М. Таким образом, на пару десятилетий Россия будет обеспечена легкими космическими ракетами-носителями.

Что придет на замену

А на замену «Тополям-М» и «Ярсам» в МИТ создаются новые ракеты — в развитие семейства «Ярс». Тематика секретная и закрытая, но совершенно точно можно сказать, что новые ракеты будут выполняться в разных вариантах базирования — мобильные и в защищенных шахтных пусковых установках. На новых ракетах от МИТ мы увидим и модульные разделяющиеся головные части с блоками индивидуального наведения, каждый из которых имеет свою собственную двигательную установку и систему управления. Появление таких изделий позволит в разы увеличить зону разведения боевых блоков и повысить устойчивость к средствам противоракетной обороны противника. Наверняка ведутся в МИТ и работы по созданию собственной модели управляемого гиперзвукового боевого блока. Когда придет время, новые изделия от МИТ с «древесными» названиями будут объявлены и показаны широкой публике.

«Сармат»

Испытание баллистической ракеты «Сармат» Источник изображения: Фото: РИА Новости

В 2023 году в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае начаты работы по развертыванию группировки новейших тяжелых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Новое изделие создано Государственным ракетным центром им. Макеева в качестве замены самой мощной до сих пор тяжелой МБР Р-36М2 «Воевода», которые постепенно будут заменяться «Сарматами» на боевом дежурстве. «Сармат» будет нести не менее 10 боеголовок на дальность более 10 тыс. км. С уменьшенным боевым оснащением он сможет наносить удар по глобальной траектории — с облетом земного шара по любому «обходному» маршруту (не по кратчайшему пути). В перспективе «Сармат» будет оснащен еще и гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками, которые почти нереально перехватить современной противоракетной обороне. Эти ракеты составят большую и важную часть ответного потенциала российских ракетно-ядерных сил.

«Авангард»

Кроме «Сарматов» гиперзвуковые блоки использует ракетный комплекс «Авангард». Только если «Сармат» еще развертывается и проходит испытания, то «Авангард» уже несет боевое дежурство в двух полках РВСН в Ясненском ракетном соединении. Одна ракета-носитель УР-100НУТТХ разработки НПО машиностроения несет один управляемый гиперзвуковой блок с ядерным зарядом высокой мощности. Сегодня «Авангард» — это единственная в мире стратегическая ракетная система с гиперзвуковым оснащением. Его цели — самые важные объекты на территориях потенциальных противников — штабы, ракетные базы, центры управления.

Весь этот ракетный потенциал сегодня на 90% состоит из новых и новейших ракетных комплексов, и в самые ближайшие годы с большой вероятностью этот показатель будет доведен до 100%.

Дмитрий Корнев