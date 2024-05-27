Вклад в победу: Путин поручил выстраивать эффективную экономику ВС РФ

Президент заявил о росте выпуска боеприпасов в 14 раз и назвал гарантии успеха российской армии

Россия должна всё время быть на шаг впереди противника по вооружениям, тогда победа будет гарантирована. Об этом Владимир Путин заявил 25 мая на встрече с руководителями предприятий ОПК в подмосковном Королеве. Президент с силовиками и военными конструкторами обсудил укрепление обороноспособности страны: большинство предприятий в срок выполняет гособоронзаказ, а по некоторым позициям даже с опережением графика. С начала спецоперации объем выпуска боеприпасов вырос в 14 раз, беспилотников — вчетверо, бронетанкового вооружения — в 3,5 раза. При этом на повестке дня для ОПК должен оставаться и выпуск гражданской продукции, предупредил президент. Какие вопросы в отрасли остаются нерешенными и какова оперативная обстановка в зоне СВО — в материале «Известий».

Результаты работы оборонно-промышленного комплекса РФ

Владимир Путин 25 мая прибыл в Королев. Там на площадке корпорации «Тактическое ракетное вооружение» он встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Президент рассказал, что он давно планировал провести рабочее совещание с представителями отрасли и сейчас самое время сверить часы. В центре внимания — перспективы развития ОПК России, в том числе поставки наиболее востребованных образцов вооружений и техники. По оценкам Путина, большинство предприятий выполняет задания гособоронзаказа качественно и в срок, а по ряду позиций — даже с опережением графика.

«Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой. Это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы, это различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура», — заявил он.

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За время проведения специальной военной операции по многим направлениям отмечается существенный рост. По ракетно-артиллерийскому вооружению — более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям — в семь, по средствам индивидуальной бронезащиты — в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — вчетверо, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.

Российский оборонно-промышленный комплекс после начала СВО повысил производство по многим позициям, подтвердили эксперты. В частности, Минобороны РФ, подводя итоги 2023-го, сообщало, что выпуск основных вооружений и боеприпасов за год вырос в разы. Тогда же были объявлены планы на 2024 год: Вооруженные силы России должны получить более 36 тыс. основных образцов военной техники, 16,5 млн средств поражения.

«Мы должны быть всё время на шаг впереди, надо опережать противника всё время, и тогда победа будет гарантирована. Вы сами знаете. Ваши специалисты, да и вы сами всё время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России. Как только мы опережаем хотя бы на полшага — всё, эффективность кратно возрастает, просто кратно», — констатировал президент.

Нерешенные вопросы в отрасли

Отечественный ОПК работает мощно и динамично, но России необходимо быть готовой к серьезному противостоянию с Западом, вплоть до военного столкновения, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий Источник изображения: iz.ru

— В этой ситуации жизненно важно грамотно наладить вложения средств в ОПК, чтобы они не ушли в песок. Особое внимание надо обратить на высокотехнологичное оружие и средства поражения, отладить решение важных проблем. Чтобы не получилось как со связью — о проблеме знают, но не могут два года решить, — отметил эксперт.

С этим согласен и военный эксперт Василий Дандыкин, поскольку именно от средств связи зависит управляемость, а значит, и эффективность действий войск.

— То, что в этой области есть проблемы, не секрет, был арестован генерал, отвечающий за это направление. И их надо решать как можно быстрее — здесь нам предстоит сосредоточить свои усилия, — пояснил он.

Для армии также необходимо наращивать производство БПЛА, особое внимание стоит уделить и контрбатарейной борьбе, поскольку это позволит эффективно подавлять артиллерию противника.

— Хотелось бы увидеть на линии боевого соприкосновения новейшую дальнобойную САУ «Коалиция-СВ», она могла бы серьезно осложнить артиллеристам ВСУ жизнь, — заметил Василий Дандыкин.

По мнению Владимира Путина, военным конструкторам необходимо более активно внедрять современные технологии и инновационные решения, чтобы совершенствовать и улучшать тактико-технические характеристики вооружений с учетом опыта их боевого применения. Он также считает, что нужно эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК». Его роль в спецоперации довольно значима, согласен зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

— Дело в том, что за последние два года у нас появилось очень много так называемых Кулибиных, народных мастеров. Основное преимущество таких разработок — скорость взаимодействия между производителями и бойцами. Специалисты сами передают устройства на фронт, собирают мнения военных и дорабатывают образцы, — пояснил он «Известиям».

САУ «Коалиция-СВ» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Налаживание экономики вооруженных сил

Сейчас в зоне СВО российские войска перехватили инициативу. На этой неделе была взята Клещеевка в ДНР, упорные бои за которую длились больше года. На харьковском направлении освобождено несколько десятков населенных пунктов.

— Сейчас там бои идут за город Волчанск. Мы растягиваем силы противника, и он не знает, где ему ждать следующий удар, — рассказал Василий Дандыкин.

При этом особенно важно сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил, сказал Владимир Путин. В этом вопросе власти делают ставку на нового министра обороны Андрея Белоусова, который имеет богатый опыт в решении экономических вопросов.

«Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем чтобы каждый государственный рубль работал эффективно. И не только эффективно на нужды вооруженных сил, а в целом вписывался бы в экономику», — сказал президент.

По словам Александра Спиридонова, главными вопросами остаются ценообразование и расчет рентабельности по гособоронзаказу. От их решения зависит возможность предприятий модернизировать производство, внедрять новые технологии и оборудование, улучшать условия труда и повышать экологическую безопасность, выполнять социальные обязательства перед работниками. К слову, за последние полтора года свыше 520 тыс. новых рабочих мест было создано в оборонно-промышленном комплексе страны, напомнил депутат. При этом выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК остается на повестке дня, подчеркнул Владимир Путин.

Во время своего рабочего визита в Королев президент также осмотрел ряд производственных объектов ОПК, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний. Ему представили изделия класса «воздух – поверхность», планирующие боеприпасы, ракеты «воздух – воздух» большой дальности, а также линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Василиса Ясенева

Богдан Степовой