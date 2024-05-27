Тандем боевых машин и беспилотников: шведские БМП CV90 оснастят дронами

Источник изображения: topwar.ru

Конгломерат работающих в Швеции компаний решил объединить усилия в целях интеграции с БМП CV90 дронов типа BVLOS (действуют за пределами прямой видимости), призванных существенно расширить возможности автономного наблюдения со стороны экипажа боевой машины, расширив дальность его обзора и повысив ситуационную осведомленность.

Участие в проекте принимают Carmenta (специализируется на геопространственных технологиях), BAE Systems Hägglunds (выпускает БМП) и Airolit (первый шведский производитель квадрокоптеров).

Как пояснили разработчики, приданные БМП беспилотники будут передавать визуальную информацию непосредственно на 3D-карту. Находящийся в машине оператор будет получать сведения в режиме реального времени с помощью VR-гарнитур смешанной реальности производства Varjo [то есть фактически по принципу работы FPV-дронов].

Источник изображения: topwar.ru

В проекте используется опыт компании Carmenta для создания скрытых маршрутов движения дронов, что позволит БПЛА ориентироваться на местности и избегать угроз со стороны противника.

Учитывая, что Швеция выбрала путь противостояния с Россией, поставляя ВСУ свои вооружения, включая CV90, следует ожидать, что разрабатываемый сейчас тандем БМП-дрон будет в итоге протестирован на Украине, ставшей полигоном для отработки западных технологий.