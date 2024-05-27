"Вечная холодная война Байдена (Substack, США)

Substack: журналист Хёрш предрек сокрушительное поражение Украине из-за Байдена

Президент США оторвался от реальности, пишет Сеймур Хёрш на платформе Substack. Потратив на Украину 175 миллиардов долларов за два года, Байден так и не понял, что Россию нельзя победить. За эту его ошибку Киев заплатит сокрушительным поражением.

Сеймур Хёрш

Преклонный возраст президента Джо Байдена и многочисленные запинки в публичных речах — не единственные угрозы его переизбранию. Еще одна проблема — это то, что он давно утратил способность видеть мир таким, каков он есть. С момента ввода российских войск на Украину он палец о палец не ударил, чтобы организовать встречу один на один с президентом Владимиром Путиным. (Байден и Путин бегло встречались в июне 2021 года на саммите в Женеве. Байден также встречался с Путиным в Москве в бытность свою вице-президентом при Обаме.)

Эту оторванность американского президента от реальности можно было наблюдать воочию в ходе мартовской речи о положении дел в стране — судя по опросам, не исключено, что последней. По словам Байдена, продолжающийся конфликт между Россией и киевским режимом вылился в экзистенциальный кризис, где на карту поставлено будущее Америки.

“Моя цель сегодня, — заявил президент США, — пробудить конгресс и предупредить американский народ, что настал особенный момент. Никогда прежде со времен Линкольна и Гражданской войны свобода и демократия не подвергались таким нападкам у себя дома (отсылка к президентской кампании Дональда Трампа. — Прим. Сеймура Хёрша) и за рубежом одновременно. Путин на марше, он вторгся на Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале полагает, что Путин удовольствуется Украиной, то, уверяю вас, ничего подобного”.

Рядовому американцу легко не любить Путина — он сажает репортеров в тюрьму и не терпит серьезной политической оппозиции, избавляясь от противников. По этим причинам в последние годы я неизменно отклонял приглашения в Москву на политические встречи. Но даже в американской разведке есть те, кто считает, что часть ответственности за украинский конфликт лежит на Америке. Путин и его предшественники в Москве на протяжении трех десятилетий (с момента воссоединения Германии в 1990 году) наблюдали, как НАТО принимает новых членов и подбирается все ближе к российским рубежам. Закономерный страх Путина, что Украина окажется следующей, можно было развеять несколькими словами, когда администрация Байдена только вступила в должность. Но их не прозвучало — ни от самого Байдена, ни от его ключевых помощников по внешней политике и национальной безопасности, которые лишь твердили за американским президентом его опасения насчет намерений Путина.

Как прекрасно знает всякий, кто следит за новостями, это стандартная заготовка. Но некоторых деятелей американской разведки уже давно тревожит подход Байдена к Путину и России — который виделся им неблагоразумным еще в бытность его сенатором.

Один многоопытный высокопоставленный американский чиновник недавно ошеломил меня выводом, что Байден видит в Путине “ангела смерти” — “человека, который пытается обманом убедить его в своих добрых намерениях”, как он объяснил.

Жесткую позицию Байдена по России поддерживают его главные помощники во внешней политике — госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Оба они — мастера выгодных “сливов” дружественным журналистам. Потерпев крах на недавних переговорах с Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, Блинкен вернулся на прошлой неделе с Украины с рекомендацией Белому дому (заметим: поспешно обнародованной The New York Times) ослабить нынешние запреты, расширить проигрываемую конфронтацию и разрешить украинским военным наносить удары по ракетным и артиллерийским объектам на территории России. Газета отметила, что президент Байден и его помощники полагают, что есть некая красная линия, нарушение которой повлечет за собой резкий отклик Путина, хотя они и не представляют, ни где конкретно эта линия простирается, ни какова будет реакция.

Вот насколько бессистемна внешняя политика при администрации Байдена!

В своей речи о положении в стране Байден сделал целый ряд заявлений ниже всякой критики. Так, он призвал конгресс нарастить военное финансирование Украины. И принизил союзников по Второй мировой войне, назвав НАТО “мощнейшим военным альянсом за всю историю”.

Он добавил: “Мы должны дать отпор Путину. Согласуйте же и положите мне на подпись одобренный обеими партиями законопроект о национальной безопасности. Мы находимся перед судом истории. Если Соединенные Штаты сейчас отвернутся, это поставит Украину под угрозу. В опасности окажется не только Европа, но и весь свободный мир — а те, кто желает нам зла, наоборот, воодушевятся”.

“Мы не отвернемся. Мы не прогнемся. Я не прогнусь. Сейчас вершится история”, — добавил он.

Сегодня, после двух лет кровопролитных боев на Украине и более чем скромных успехов, речь американского президента звучит невероятно наигранно.

Америка за годы правления Байдена потратила 175 миллиардов долларов на военный конфликт, в котором невозможно выиграть. Урегулировать его можно лишь дипломатией (если в Киеве и Вашингтоне возобладает здравый смысл) или же полный разгром недоукомплектованной, необученной и недооснащенной украинской армии. Как мне сообщили, за последние недели несколько боевых бригад ВСУ если и не дезертировали, то как минимум четко дали понять командованию, что не намерены участвовать в самоубийственном наступлении против лучше обученных и лучше оснащенных российских сил.

Один старший советник, внимательно следивший за развитием конфликта, сказал мне: “Путин играет вдолгую. После ожесточенных боев он застолбил за собой Крым и четыре украинские области — Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую — которые были заняты вскоре после начала конфликта два года назад”. “Его следующий трофей — Харьков, второй по величине город Украины в тридцати километрах к югу от российской границы, культурный центр и транспортный узел. Сейчас он плетет для города матовую сеть, если по-шахматному”, — добавил он.

По словам советника, тотальное наступление на Харьков, жители которого уже бегут, развернется в момент, который выберет Путин. “Сейчас он борется за сильную позицию на переговорах с Трампом, который, как он считает, победит в ноябре. Говорить с ним он будет с позиции силы — он будет на коне”, — заключил советник.

Тем временем Зеленский, чей пятилетний срок на посту президента истек на этой неделе (свою должность он сохранил благодаря военному положению), в интервью газетам и телеканалам агитирует за передачу американских ракет, которые смогут поражать цели в глубине России, за истребители F-16, за зенитные ракеты, а также за вовсе маловероятную поддержку войск НАТО.

В интервью The New York Times на этой неделе Зеленский говорил о своих детях и о том, как он устал. Если он и выразил благодарность за пакет помощи в 61 миллиард долларов, одобренный конгрессом в прошлом месяце, то газета об этом не сообщила.