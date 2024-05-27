Поставки западного оружия на Украину мешают мирному решению (Eurasia Review, США)

Eurasia Review: в ООН призвали прекратить поставки оружия киевскому режиму

Байден намеренно затягивает украинский кризис и способствует кровопролитию, пишет Eurasia Review. С таким обвинением выступила в ООН Маргарет Кимберли, журналистка из США. В качестве решения она призвала немедленно прекратить военную помощь Киеву.

Ответственный редактор Black Agenda Report Маргарет Кимберли выступила в Совете Безопасности ООН 20 мая 2024 года в качестве приглашенного представителя гражданского общества. Темой встречи стали поставки оружия на Украину как угроза миру и безопасности.

Спасибо, господин президент. Спасибо всем за эту возможность выступить в Совете Безопасности и провести брифинг по вопросам мира на Украине и его последствий для граждан нашей страны и всего мира.

Я очень хочу обсудить этот вопрос не только как журналист, ответственный редактор Black Agenda Report, член Черного альянса за мир и Объединенной национальной антивоенной коалиции, но и гражданка Соединенных Штатов — страны, которая сыграла ведущую роль в затягивании этого кризиса. На данный момент правительство США выделило почти 175 миллиардов долларов на военные нужды Украины, а также для обеспечения работы ее правительства.

За последние два года мы стали свидетелями ужасного конфликта, который завершится, если наша страна и другие прекратят поставлять оружие и вместо этого будут способствовать миру. Для этого были возможности в марте и апреле 2022 года, когда правительство Турции устроило мирные переговоры между Украиной и Россией. Но эта возможность была утрачена, когда моя и другие страны сорвали их, посулив правительству Украины бесконечные запасы оружия, с помощью которых якобы удастся добиться военной победы. Но мало того, что эта победа оказалась недостижимой, — тысячи украинцев, о которых наше государство якобы так печется, погибли. Конечно же, в боях погибло и немало россиян. Мы должны прекратить кровопролитие с обоих сторон.

Мы знаем наверняка, на что истрачена столь гигантская сумма. Достаточно вспомнить, чтó во всеуслышание заявляли президент США со своей внешнеполитической командой. Как известно, министр обороны в редкий момент откровенности признался, что Соединенные Штаты добиваются “ослабления России”. Для Вашингтона такая цель опасна априори. Миру необходимо сотрудничество. Это единственный способ избежать эскалации и катастрофических последствий соперничества великих держав. Соединенные Штаты должны отбросить подрывную деятельность и вместо этого искать пути для предотвращения и улаживания конфликтов.

Признание министра обороны не только опасно, но и явно несбыточно. Не кто иной, как сам президент Байден обещал, что введенные против России американские санкции “обратят рубль в труху”. Мало того что ничего подобного не произошло, — от тщетных попыток не пустить российскую нефть на мировые рынки пострадала экономика других стран. Больнее всего провальные попытки ослабить Россию ударили по странам Глобального Юга. Более же развитые страны, включая европейские, лишились надежных и доступных поставок газа, который они получали из России на протяжении десятилетий.

Были и другие серьезные последствия, и причем некоторые из них непосредственно коснулись жителей нашей страны, на которой лежит главная ответственность за продолжение кризиса. Так называемый проект “Украина” реализуется на двухпартийной основе: как демократы, так и республиканцы поддерживают дальнейшие вливания огромных сумм в оборонную промышленность, военно-промышленный комплекс (ВПК) и сомнительные проекты на самой Украине. Эти средства тратятся не только на армию, но и на обеспечение целого ряда государственных функций. Большинство американцев даже не знают, что малый бизнес на Украине поддерживается за счет нашей казны. Всего на невоенную помощь было истрачено по меньшей мере 25 миллиардов долларов.

При этом нельзя сказать, что наши собственные граждане не нуждаются в помощи, — отнюдь. Однако деньги на оружие выделяются благодаря политическому консенсусу элит, а нуждающиеся вычеркиваются из программы Medicaid, которая обеспечивает медицинское обслуживание для граждан с низкими доходами, а также из Программы дополнительной продовольственной помощи. Студенты влезают в долги на тысячи долларов, чтобы оплатить учебу. Та же самая администрация, что столь щедро тратит деньги на оружие, так и не представила плана помощи примерно полумиллиону бездомных американцев. Более того, постоянно звучат призывы урезать или отменить эти программы вовсе, а средства на финансирование войн продолжают течь рекой. Из-за этих бесконечных конфликтов кризис постиг саму демократию. Война — не единственная форма творящегося в мире насилия, а мир — это не просто отсутствие конфликтов. Война ведет к обнищанию, а это противоречит самой идее мира.

В американском обществе нет того единодушия насчет Украины, которого можно было бы ожидать, памятуя обо всех выделенных миллиардах. Даже те, кто на словах поддерживает эти усилия, признаются, что также хотели бы переговоров. Недавний опрос показал, что 71% жителей нашей страны хотели бы увидеть дипломатическое урегулирование конфликта вместо его продолжения.

Однако миллионы американцев, которые хотят положить конфликту конец, лишены должного представительства. Администрация не только отказывается пересмотреть свою позицию — есть сообщения, что президент Байден намерен помешать преемникам сменить курс в дальнейшем. По собственному признанию, президент Зеленский работает с Соединенными Штатами и другими членами НАТО над десятилетним планом по поставке оружия. Джо Байден сможет занимать свой пост максимум четыре с половиной года, а это означает, что он намерен взять на себя обязательства, от которых не сможет отказаться его преемник. Поступая таким образом, он обесценивает озабоченность собственных избирателей и людей, которые обязаны их представлять.

Как гражданка США, я глубоко встревожена тем, на что готова пойти наша страна в попытке воплотить в жизнь опасный план, заранее обреченный на провал. Последний пакет военного финансирования от Соединенных Штатов подразумевает, что Украина мобилизует больше новобранцев — примерно полмиллиона человек. Несколько миллионов украинцев бежали в 2022 году в соседние страны, но теперь им сказано, что они не смогут продлить свои паспорта за границей. Для этого им предстоит вернуться на Украину, откуда появляются видеозаписи, как мужчин забривают насильно — хватают прямо на улицах и заставляют идти служить. Свобода, которую они якобы отстаивают, оборачивается несвободой для тех украинцев, кому грозит смерть на поле боя. Это искажение требует постоянной идеологической обработки и пропаганды, чтобы американцы не задавали вопросов и не противились этому конфликту.

Полагаю, именно ради этого госсекретарь Энтони Блинкен счел уместным выступить с украинской рок-группой в ходе своего последнего визита в Киев. Более того, ни сам госсекретарь, ни его кураторы, похоже, не в курсе, что исполненная им песня “Rockin' in the Free World” (“Зажигаем в свободном мире”) — это скорбный плач о бедности и безнадежности в якобы свободном мире, где миллионы лишены подлинной свободы. Администрация настолько оторвана от реальности, что сочла подобающим для госсекретаря Блинкена исполнять эту песню, когда мужчин гонят на фронт как пушечное мясо.

Хочу добавить, что этот конфликт начался отнюдь не в феврале 2022 года. Он начался несколькими годами ранее — с плана Соединенных Штатов принять Украину в НАТО. В 2008 году тогдашний посол США в России Уильям Бёрнс (William Burns) в телеграмме, известной нам благодаря работе Wikileaks, предупредил, что это не только нарушит российскую красную линию, но и может привести к “серьезному расколу, чреватому всплеском насилия или, в худшем случае, гражданской войной”. Как мы все знаем, издатель Wikileaks Джулиан Ассанж (Julian Assange) в настоящее время томится в британской тюрьме, и ему грозит экстрадиция в страну, которая намерена его образцово-показательно наказать за разоблачение тайн вроде вышеупомянутой телеграммы.

Я повторяю: за последние два года уже поступали мирные предложения, причем последнюю попытку предприняла Китайская Народная Республика, разработав всеобъемлющий план из 12 пунктов, который может остановить разрушения и страдания, если будет рассмотрен всерьез.

Наконец, я бы хотела обратиться к Организации Объединенных Наций с призывом воспользоваться своими полномочиями для расследования еще одного катастрофического события, сопряженного с украинским конфликтом. В 2022 году, 26 сентября, газопровод “Северный поток” был разрушен в результате взрыва, который также выбросил в атмосферу около 15 миллионов тонн двуокиси углерода, ускорив глобальное потепление.

Расследования были закрыты без каких-либо выводов, и как минимум один всемирно известный журналист-расследователь представил доказательства причастности Соединенных Штатов. Увы, никто в нашей стране из уполномоченных проводить расследования этой возможностью не воспользовался. Поэтому крайне важно, чтобы Организация Объединенных Наций провела собственное независимое расследование. Это будет возможно лишь в том случае, если мечты о господстве будут окончательно и решительно отвергнуты. Это позволит странам быть честными друг с другом и спорить по разным вопросам, но решать разногласия без кровопролития и не тратя деньги, которые лучше было бы использовать на благо человечества.

В заключение я хотела бы искренне поблагодарить вас за возможность высказаться и за работу Совета Безопасности по защите Устава ООН от имени народов мира. Большое спасибо!

Автор статьи: Маргарет Кимберли (Margaret Kimberley)