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Известия.ru

Командир спецназа «Ахмат» вручил паспорт РФ украинскому военнопленному

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Источник изображения: Фото: t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вручил бывшему украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, попавшему в плен Вооруженных сил (ВС) РФ, российский паспорт. Об этом стало известно 25 мая.


В видео, опубликованном в Telegram-канале командира «Ахмата», он рассказал, что Ананьев сдался в плен российским военнослужащим в прошлом году и попросил не включать его в список на обмен, так как ему хотелось получить возможность стать гражданином РФ.

«Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это гражданин РФ», — сказал Алаудинов.

В начале апреля Алаудинов заявлял, что некоторые из пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят получить российское гражданство. Российский паспорт уже получил уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону армии России.

Накануне, 24 мая, в Минобороны РФ сообщили, что в плен российской армии за неделю сдались 67 военных ВСУ. Тогда же стало известно, что украинский военный перешел на сторону ВС России на угнанном танке ВСУ. Российские бойцы заранее ждали его по предварительной договоренности на донецком направлении. Для украинской армии его побег выглядел как обычный боевой выход танка Т-64.


Ранее, 16 мая, сообщалось, что в ВСУ признали усиление российской армии в ходе СВО. Помимо этого, один из украинских военных выразил недоумение тем, как можно противостоять российскому оборонно-промышленному комплексу.

Еще 12 февраля член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что бывшие солдаты ВСУ, которые перешли на сторону РФ, успешно сражаются в одном строю с российскими военнослужащими. Он отметил, что отношение к таким военным хорошее.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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