«Поставки могут возрасти до сотни экземпляров»: ВСУ получат бронеавтомобили Bastion французского производства

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В руководстве французской компании Arquus сообщили, что в настоящее время ведется производство заказанных для нужд ВСУ 11 бронемашин Bastion, но эта цифра может увеличиться еще на сто единиц техники.

Как сообщается на ресурсе Forces Operations Blog, получение дополнительных партий бронеавтомобилей будет зависеть от «дальнейшего интереса к этой конструкции»:

Поставки могут возрасти до сотни экземпляров.

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В октябре 2022 года Париж заявил о намерении передать Украине 20 экземпляров Bastion, однако с тех пор дело не сдвигалось с мертвой точки, хотя эти машины, как указывается в западной прессе, не представляют из себя ничего особенного, являясь «в лучшем случае бронированным такси».

Bastion представляет собой французский многоцелевой бронеавтомобиль 4x4 производства Arquus, созданный на базе «технички» (легкого грузовика) VLRA 4×4. Он может быть бронирован опционально: на уровне от 1 до 3 по STANAG 4569 (выдерживать выпущенные с дистанции 30 м пули – простые, либо бронебойно-зажигательные, или бронебойные), а в плане противоминной защиты – обезопасить от подрыва 6 кг ВВ при наезде колесом или под днищем.

В зависимости от уровня защиты грузоподъемность Bastion составляет от 1000 до 3000 кг при общей массе 12 т. Машина может вместить в общей сложности 10 человек (2+8), а также богатый набор различного оборудования и вооружения благодаря большому объему кузова. Средства поражения могут быть установлены на поворотной турели на потолке корпуса или в бронированной башне.

Как утверждает производитель, благодаря своей модульной конструкции БА может использоваться как КШМ, БТР, истребитель танков или разведывательная машина.