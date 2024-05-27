"Ситуация не улучшается". В Киеве заявили о серьезных проблемах с обороной

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Генерал Кривонос: в Киевской области нет ответственных за оборонные сооружения

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Украинские власти не решают вопрос с укреплением фортификационных сооружений в Киевской области, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"Пожалуй, даже привести старую линию киевского укрепрайона уже было бы неплохо, а нарастить усилия еще было бы лучше, но проезжая часто через эти позиции вижу, что ситуация не улучшается один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевской области – это при въезде со стороны Житомира в Киев там, где стоит дот возле Олимпийского медвежонка. Все смотришь на него и думаешь, кто его строил и зачем", – приводит его слова РИА Новости.

Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой" отметил, что военные не участвуют в оборудовании фортификационных линий. По его мнению, это может быть связано с коррупционной составляющей, если учесть предыдущие скандалы, связанные со сферой обороны.

"Нет ответственных, нет с кого спрашивать или их уже сняли, и они где-то пропали", –резюмировал отставной генерал.

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