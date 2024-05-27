Китайское государственное телевидение показало кадры того, как НОАК может захватить Тайвань

Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные провели очередные двухдневные масштабные военные учения вокруг Тайваня, поводом для которых послужила провокационная инаугурационная речь нового главы администрации острова Лай Циндэ, в которой он пообещал добиваться независимости Тайваня от Китая. В частично признанной Китайской Республике глав администрации (в понимании Пекина) именуют «президентом независимого государства», хотя по всем международным нормам Тайвань — это часть КНР, что признают и США, одновременно продолжая оказывать военную помощь Тайбэю.

В Пекине маневры НОАК, в ходе которых остров был фактически взят в кольцо, назвали «ответом на сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». В Минобороны Тайваня, в свою очередь, заверили, что готовы защищать «свою страну».

Народно-освободительная армия Китая посредством практических действий защищает государственный суверенитет и территориальную целостность

— заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в учениях, получивших название «Объединенный меч-2024А», приняли участие 111 китайских самолетов и десятки военных кораблей. Они пролетели через Тайваньский пролив и пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин. В ходе маневров НОАК моделировались удары по руководству острова, а также по его портам и аэропортам. Учения проходили 23-24 мая.

Источник изображения: topwar.ru

Один из эпизодов учений, в котором отрабатывался захват острова силами НОАК, показало Китайское государственное телевидение. Судя по кадрам и словам комментатора, в ходе моделирования атаки на остров была проведена симуляция ударов на море и в воздухе у восточной части острова Тайвань. Мобильный морской патруль ВМС НОАК и другие подразделения продемонстрировали способность совместного перехвата кораблей условного противника на маршруте в порты Тайваня. Кроме того, были показаны демонстрационные кадры нанесения ракетных ударов по острову.

Источник изображения: topwar.ru

Россия, как и большинство стран мира, признает Тайвань частью Китая. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов в пятницу в беседе с ТАСС выразил мнение, что у тех, кто выступает за независимость острова, ничего не выйдет.

Военные аналитики на Западе полагают, что Китай может начать полномасштабную военную операцию по возврату контроля над мятежным островом уже в 2027 году, если подобные действия не будут спровоцированы извне ранее. При этом США, которые заявляют о готовности «защитить» Тайвань, могут и не успеть этого сделать в силу большой удаленности своих военно-морских баз. Кроме того, КНР сильно нарастила арсенал противокорабельных ракет, что может наряду с ударными БПЛА стать серьезной угрозой для американских ВМС. Да и с силами ПВО НОАК американским самолетам будет справиться непросто.