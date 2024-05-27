Путин оценил темпы производства российского ОПК

Путин: предприятия российского ОПК значительно увеличили производство

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Российский оборонно-промышленный комплекс значительно нарастил темпы производства за время проведения СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК в Королеве.

"За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", – приводит его слова РИА Новости.

Путин отметил, что большинство российских предприятий качественно и в установленные сроки выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже опережают график. Он также подчеркнул необходимость и дальше наращивать обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.

"Мы понимаем, что при таких расходах экономика Вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно", – подытожил российский лидер.

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