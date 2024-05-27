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ТАСС

Путин призвал ускоренно принимать на вооружение ВС РФ эффективные разработки

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

КОРОЛЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК". Такое мнение он высказал, открывая совещание с руководством предприятий ОПК.

"Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке", - сказал он.

Путин обратил внимание участников встречи на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий". "Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул он.

Президент указал на то, что за предыдущие годы структура оборонки систематически выстраивалась соответствующим образом. Он акцентировал, что это было сделано не 1,5-2 года назад, с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ было 6 предприятий, а сегодня - 56.

Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства. 

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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