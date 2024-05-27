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Известия.ru

Путин назвал гарантией победы работу оборонного комплекса «на шаг впереди» противника

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Россия должна идти всё время на шаг впереди противника по вооружениям, тогда победа будет гарантирована. Об этом 25 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями оборонных предприятий в подмосковном Королеве.


«Вновь хотел бы это подчеркнуть, мы должны всё время быть на шаг впереди. Надо опережать противника всё время, и тогда победа будет гарантирована», — сказал президент.

Он указал на то, что эффективность Вооруженных сил (ВС) РФ кратно возрастает в случае опережения противника хотя бы на полшага.

Путин также уточнил, что важно эффективнее задействовать ресурсы ОПК — дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы, по словам президента, необходимо принимать на вооружение в ускоренном порядке.

Президент России в субботу, 25 мая, прибыл в подмосковный Королев для осмотра производственных объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и встречи с их руководителями. Совещание проходит на площадке АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

На встрече глава государства также заявил о важности наращивания поставок для армии. Среди такого оружия и технологий — беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы. Это различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.

Также президент рассказал, что объем выпуска боеприпасов в России вырос в 14 раз за два года, а беспилотников — в четыре раза.

Ранее, 15 мая, Путин провел первое после формирования нового правительства совещание по развитию ОПК. На нем глава государства призвал обеспечить потребности Вооруженных сил (ВС) РФ при проведении спецоперации. Также он предупредил, что оборонные предприятия должны быть готовы в любой момент перейти на выпуск гражданской продукции, и потребовал не допускать перекосов в экономике РФ в сторону обороны.


До этого, 14 мая, новый глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что глава государства поставил ему задачу интегрировать экономику армии в соответствующую отрасль, общую для всей страны. Белоусов напомнил, что оборонные расходы уже превысили 6,7% ВВП РФ и каждый рубль здесь должен приносить максимальный эффект, поэтому затраты нужно оптимизировать.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
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Корпорация ТРВ
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Проекты
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