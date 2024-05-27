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Военное обозрение

«Будет самым современным танком в регионе»: аргентинская армия начала получать TAM 2CA2

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Источник изображения: topwar.ru

На днях правительство Аргентины заявило о начале поставок в войска танков TAM 2CA2. Как было отмечено в отчете, армия уже получила две машины этого типа, еще три будут переданы в ближайшие месяцы, а всего к концу года будет отгружено 10-12 единиц техники.

Проект модернизации танков TAM (разработаны в ФРГ в 1970-е годы на шасси БМП Marder) до уровня 2CA2 реализуется Буэнос-Айресом в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems, которая отвечает за улучшение башни (вооружена 105-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и 7,62-мм пулеметом, установленным на крыше), включая добавление новых технологических компонентов (продвинутые СУО, оптический прицел, дальномер, а также баллистический вычислитель). На местные мощности возложена задача по ремонту корпусов машин.

На сегодняшний день осуществляется предсерийное производство и завершающие испытания, стартовавшие после проведения успешной оценки технических и эксплуатационных характеристик прототипа. Уже началась подготовка инструкторов в целях дальнейшего обучения экипажей.

Проект TAM 2C направлен на модернизацию 74 танков в течение пяти лет с дополнительным опционом на еще 30 единиц.

TAM будет самым современным танком в регионе

- пояснил бывший заместитель главкома аргентинской армией генерал Диего Лопес Бланко.

Танк рассчитан на экипаж из четырех человек и имеет броню, способную выдерживать огонь из стрелкового оружия, попадание осколков снарядов и бронебойных боеприпасов калибром до 20 мм.

При весе 30 тонн TAM 2CA2 развивает скорость 75 км/ч и имеет дальность действия 940 км. Размеры составляют 8,23 м в длину, 3,29 м в ширину и 2,71 м в высоту.

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Страны
Аргентина
Германия
Компании
Elbit Systems
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