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ТАСС

Шольц заявил, что ФРГ дошла до предела в помощи Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Канцлер Германии отметил, что при этом Берлин "будет оказывать помощь столько, сколько потребуется"

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Германия достигла предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, но не собирается ее прекращать. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, объясняя невозможность отправки ракет Taurus на Украину. Его слова приводит телеканал NTV.

Канцлер напомнил, что объем военной помощи Украине со стороны ФРГ составляет €28 млрд. В бюджете на 2024 год заложено более €7 млрд на эти цели. Недавно Берлин пообещал Киеву еще одну систему Patriot - третью по счету - с целью побудить другие государства наращивать поддержку Киева, добавил Шольц. "Мы действительно довели до предела все, что можно", - сказал он.

При этом Берлин "будет оказывать помощь столько, сколько потребуется", добавил канцлер.

Поставку Taurus - дальнобойных и точных ракет - Шольц считает проблематичной, потому что немецким военнослужащим в этом случае придется "самим определять цели". "Это невозможно, если не хочешь сам становиться частью конфликта, а хочешь оставаться крупнейшим в Европе донором", - добавил глава правительства. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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