Индийская армия получила первые автоматы Калашникова, произведённые российско-индийским предприятием IRRPL

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В 2019 году в индийском штате Уттар-Прадеш было создано совместное российско-индийское предприятие IRRPL по производству автоматов Калашникова АК-203. Производство АК-203 началось в январе 2023 года. Одного из-за некоторых проблем поставки этой оружейной продукции затягивались.

Но теперь, как сообщает индийское издание The Hindu, в индийскую армию поступила первая партия АК-203 в количестве 27 тысяч единиц. Кроме того, ещё 8 тысяч автоматов этой серии поступят в вооружённые силы страны в ближайшие недели.

Предприятие в Уттар-Прадеше имеет лицензию на производство 600 000 автоматов АК-203, которые должны быть по плану поставлены в армию.

АК-203 представляет собой модернизированный вариант АК-103 200-й серии и одну из современных модификаций российской серии автоматов АК. Производимая IRRPL версия предназначена под патрон 7,62×39 мм.

Во время выставки Defense Expo 2020 в столице того же штата Уттар-Прадеш городе Лакхнау возглавляющий совместное предприятие генерал-майор Сенгар объявил, что завод IRRPL будет производить 75 000 АК-203 ежегодно в течение 10 лет.

Минобороны Индии ведёт работу по замене устаревших индийских винтовок INSAS и различных серий АК-47, находящихся на вооружении в армии. Помимо новых АК-203, для этого идут закупки американских винтовок SIG Sauer. Ещё в конце 2019 года 10 000 таких винтовок прибыли в Индию.