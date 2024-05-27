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Военное обозрение

Рогозин: «Царские волки» тестируют на передовой новое тепловизионное оборудование

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Источник изображения: topwar.ru

Для действующих на передовой российских подразделений формируется из отдельных элементов единый разведывательно-ударный комплекс. В связи с этим, особые требования предъявляются к создателям самого современного отечественного оптико-электронного оборудования.

Об этом в своем Telegram-канале написал экс-глава госкорпорации «Роскосмос», возглавляющий на данный момент Центр боевой апробации «Царские волки».

Он отметил, что одними из важнейших задач, стоящими перед артиллерийскими подразделениями ВС России являются противодействие вражеским дронам и контрбатарейная борьба. Для решения этих задач им требуется чувствительное тепловизионное оборудование и оптика с высоким разрешением. Но этого недостаточно. Артиллеристам необходимо также оперативно получать информацию о местоположении целей и иметь возможность осуществлять доразведку с помощью разведывательного. После этого можно наносить точные и эффективные удары по объектам противника, задействуя для этого артиллерийское вооружение или ударные дроны.

Это значит, что для решения боевых задач требуется адаптировать друг к другу различные технические средства и объединять их в единый комплекс.

Сейчас, по информации Рогозина, возглавляемые им «Царские волки» тестируют на передовой новое тепловизионное оборудование. На освоение бойцами инновационной техники хватит суток, после чего они приступят к ее испытаниям в реальных боевых условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что на рукаве экс-главы «Роскосмоса» можно рассмотреть шеврон с изображением, как минимум сильно напоминающим символику ЧВК «Вагнер».

Источник изображения: topwar.ru

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