Рогозин: «Царские волки» тестируют на передовой новое тепловизионное оборудование

Источник изображения: topwar.ru

Для действующих на передовой российских подразделений формируется из отдельных элементов единый разведывательно-ударный комплекс. В связи с этим, особые требования предъявляются к создателям самого современного отечественного оптико-электронного оборудования.

Об этом в своем Telegram-канале написал экс-глава госкорпорации «Роскосмос», возглавляющий на данный момент Центр боевой апробации «Царские волки».

Он отметил, что одними из важнейших задач, стоящими перед артиллерийскими подразделениями ВС России являются противодействие вражеским дронам и контрбатарейная борьба. Для решения этих задач им требуется чувствительное тепловизионное оборудование и оптика с высоким разрешением. Но этого недостаточно. Артиллеристам необходимо также оперативно получать информацию о местоположении целей и иметь возможность осуществлять доразведку с помощью разведывательного. После этого можно наносить точные и эффективные удары по объектам противника, задействуя для этого артиллерийское вооружение или ударные дроны.

Это значит, что для решения боевых задач требуется адаптировать друг к другу различные технические средства и объединять их в единый комплекс.

Сейчас, по информации Рогозина, возглавляемые им «Царские волки» тестируют на передовой новое тепловизионное оборудование. На освоение бойцами инновационной техники хватит суток, после чего они приступят к ее испытаниям в реальных боевых условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что на рукаве экс-главы «Роскосмоса» можно рассмотреть шеврон с изображением, как минимум сильно напоминающим символику ЧВК «Вагнер».