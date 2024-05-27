Госсекретарь США заявил, что военная помощь Украине уже дошла до фронта

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Военная помощь из предыдущих пакетов, ранее одобренных американскими законодателями, уже дошла до Украины. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, который прокомментировал ситуацию с предоставлением Киеву очередных пакетов помощи.

По утверждению руководителя Государственного департамента США, в следующий пакет военной помощи должны войти войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые средства. Общая стоимость обещанного пакета составляет 275 миллионов долларов.

Блинкен подчеркнул, что новая военная помощь включает в себя средства, необходимые для обороны Харькова. Напомним, что на Харьковском направлении российская армия развила интенсивное наступление, позволившее военным экспертам делать нерадостные для Киева прогнозы относительно перспектив взятия Харькова и дальнейшего продвижения вглубь страны.

Отметим, что в апреле текущего года президентом США Джо Байденом был подписан закон о выделении Украине внушительного пакета военной и финансовой помощи.

Кроме Украины, помощь выделяется и ряду других союзников США. Общая стоимость пакета военной помощи с учетом Украины и союзников составила 61 млрд долларов.