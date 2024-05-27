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Интерфакс-АВН

Боррель напомнил Израилю, что решения суда ООН обязательны к исполнению

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Принятое Международным судом ООН решение по ситуации в секторе Газа обязательно к исполнению, заявил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Меры Международного суда ООН являются обязательными к исполнению. Их следует имплементировать эффективно и в полной мере", - написал он в сети Х, комментируя принятые судом накануне временные меры по Газе.

Международный суд ООН 24 мая предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе и не совершать ничего, что приводило бы к гибели местного населения.

В свою очередь, израильские Совет нацбезопасности и МИД в совместном заявлении ответили на это, что Израиль не осуществлял и не будет осуществлять военную деятельность в районе Рафаха, направленную на уничтожение палестинского гражданского населения.

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