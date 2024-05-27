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Известия.ru

В правительстве утвердили программу тестирования БПЛА в Москве

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Правительство утвердило программу тестирования беспилотников в Москве. В столице установлен экспериментальный правовой режим, сообщает телеканал «Известия». Планируется использовать БПЛА со взлетной массой до 30 кг. Испытания будут проходить в индустриальном парке «Руднево». В эксперименте примут участие восемь компаний. Тестирование пройдет на высоте не более 800 м над уровнем земли. Режим будет действовать в течение ближайших трех лет.

Правительство утвердило программу тестирования беспилотников в Москве. В столице установлен экспериментальный правовой режим, сообщает телеканал «Известия». Планируется использовать БПЛА со взлетной массой до 30 кг. Испытания будут проходить в индустриальном парке «Руднево». В эксперименте примут участие восемь компаний. Тестирование пройдет на высоте не более 800 м над уровнем земли. Режим будет действовать в течение ближайших трех лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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