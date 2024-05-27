Президент Украины отказался рассматривать вопрос о прекращении огня

Такое решение может быть использовано российскими войсками для усиления позиций, считает Владимир Зеленский

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет рассматривать возможность достижения договоренностей о прекращении огня с Россией.

"Прекращение огня сегодня. <...> Для нас это очень опасно", - сказал Зеленский в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана, которое опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания "Орда". Он заявил, что прекращение огня якобы может быть использовано российскими войсками для усиления позиций. По словам Зеленского, подобное соглашение "имело бы резон", только если бы войска при этом находились "на линии границ".

Ранее с инициативой добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В прошлом году аналогичное предложение без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон выдвигал белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако тогда в Киеве отвергли эту идею, заявив, что "Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным".

Зеленский в середине ноября 2022 года предложил свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. С тех пор Киев неизменно отвергал предложения и мирные инициативы третьих сторон, заявляя, что будет следовать исключительно своей так называемой формуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что эта инициатива не учитывает позицию Москвы, а также отмечала, что этот "план" является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.