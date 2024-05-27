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ТАСС

FT: Венгрия препятствует закупкам оружия за счет прибыли от активов РФ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Janos Kummer/ Getty Images

Европейские дипломаты выразили надежду на то, что разногласия по этому поводу удастся преодолеть

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Венгрия препятствует реализации планов Еврокомиссии (ЕК), которая намерена закупать вооружения для Киева за счет изымаемых доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники, осведомленные об исходе прошедшей в среду встречи послов стран сообщества.

"Пока что они [венгры] блокируют все, что связано с оказанием военной помощи Украине", - заявил один из собеседников издания.

По словам другого источника, возражения Будапешта не касаются инициативы как таковой, поскольку она уже получила одобрение всех членов ЕС, а только возможности того, что отчисления на закупки оружия для Украины будут делаться автоматически. Представители Венгрии считают необходимым, чтобы каждый раз все члены ЕС давали на это свое согласие. Европейские дипломаты выражают надежду на то, что разногласия по этому поводу удастся преодолеть.

Представители Венгрии отказались давать комментарии FT.

Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты ЕС начать дважды в год перечислять доходы от реинвестирования российских активов Еврокомиссии (ЕК), которая затем направит 90% этих средств на оружие для Киева, а 10% - на программы экономической помощи Украине. ЕК рассчитывает собирать таким образом €2,5-3 млрд в год. Первое изъятие намечено на июль 2024 года. В ЕС в настоящее время заблокировано порядка €210 млрд суверенных российских активов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут иметь негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, подобные шаги Запада. Как он пояснил, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Россия станет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля. 

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Венгрия
Россия
Украина
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