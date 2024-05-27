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ТАСС

Сырский с Умеровым попросили США и НАТО усилить ПВО Украины

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Стороны также обсудили обеспечение ВСУ техникой, вооружением, боеприпасами и материально-техническими средствами в соответствии с пакетом военной помощи Киеву

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров поговорили по телефону с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и командующим группы по оказанию военной помощи Киеву генерал-лейтенантом США Антонио Агуто. Украинская сторона отчиталась о ходе боевых действий и попросила усилить противовоздушную оборону (ПВО).

"В первую очередь речь шла о ситуации на фронте, - написал в своем Telegram-канале Сырский по итогам разговора. - Отдельно говорили об усилении противовоздушной обороны, как на линии столкновения, так и в городах Украины".

По его словам, стороны также обсуждали обеспечение ВСУ техникой, вооружением, боеприпасами и материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом военной помощи Киеву.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на комплексах Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще пять-семь установок, но в начале апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что "Украине желательно иметь 25 систем Patriot". 

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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