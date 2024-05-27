Здравия желаем: почти 100% раненных во время СВО возвращаются в строй

Сейчас почти 100% военнослужащих, получивших ранения во время спецоперации на Украине, возвращаются в строй. Причем этот показатель не меняется на протяжении двух лет. Об этом представители Минобороны заявили на открытии научно-практической конференции «Боевая травма – 2024» в Москве. Какую технику для эвакуации раненых сейчас применяют и кому из иностранных гостей интересен опыт российских военных медиков, приобретенный за время проведения СВО, — в материале «Известий».

Сейчас почти 100% военнослужащих, получивших ранения во время спецоперации на Украине, возвращаются в строй. Причем этот показатель не меняется на протяжении двух лет. Об этом представители Минобороны заявили на открытии научно-практической конференции «Боевая травма – 2024» в Москве. Какую технику для эвакуации раненых сейчас применяют и кому из иностранных гостей интересен опыт российских военных медиков, приобретенный за время проведения СВО, — в материале «Известий».

Историческая цифра

В военном клиническом госпитале имени Вишневского открылась научно-практическая конференция «Боевая травма». Главные темы встречи — оказание первой помощи на поле боя и реабилитация после ранений.

— Несмотря на различную интенсивность боевых действий, следует заметить, что нам получилось добиться того, что 98% раненых возвращаются в строй, — заявил на открытии начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. — И эта цифра не меняется на протяжении двух лет. Для нас это один из самых важных показателей. Планка, которую мы стараемся держать.

Он также добавил, что менее 2% военнослужащих становятся инвалидами и увольняются из рядов российских вооруженных сил.

— На общем фоне всех санитарных потерь это историческая цифра. В том числе по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами, в которых мы участвовали (Великая Отечественная война, Афганистан, Северный Кавказ). В то время таких значений не достигалось. Нет ничего подобного и у наших врагов, — заметил представитель министерства.

Говоря о работе ведомственных госпиталей, он обратил внимание на то, что перед медицинскими учреждениями стоят две основных задачи: своевременно оказать помощь первичным раненым, а также лечить тех, кому она требуется повторно.

— Министерство обороны взяло на себя весь необходимый объем такой работы. Начиная с поля боя, заканчивая высокотехнологичным протезированием конечностей. Такой результат — это заслуга всех этапов оказания медпомощи. Прежде всего медработников с передовой. Люди, невзирая ни на что, своевременно эвакуируют пациентов. На уровне медрот, медбатов такая работа выстроена слаженно, — сказал представитель Минобороны.

Важно, что эта работа ведется планомерно.

— Выстроенная за два года система сегодня дает важный результат, весомо помогая вооруженным силам. Бойцы возвращаются в строй, продолжая выполнять боевые задачи, — заключил Тришкин.

Доработанная «Линза»

Кстати, в работе конференции «Боевая травма» приняли участие несколько иностранных делегаций: из ОАЭ, Вьетнама, Лаоса, КНДР, Узбекистана. Как отметили гости конференции, им, безусловно, стал интересен опыт российских военных медиков, прежде всего приобретенный за время проведения спецоперации.

Также на мероприятии свою продукцию представили несколько российских компаний, производящих различное медицинское оборудование. В частности, сейчас в стационарах и военных госпиталях применяются специальные матрасы, предназначенные для обогрева операционных столов и реанимационных коек. Как заметил представитель производителя, вещь очень востребована в полевых условиях.

— Температура в операционной не всегда соответствует норме. Поэтому подогрев тела пациента во время операции и других процедур становится важным. Это почти исключает вероятность появления осложнений на фоне пониженной температуры, — отметил он.

По данным производителя, матрасы закупают для нужд СВО и применяют в госпиталях, дислоцируемых на переднем крае. Его стоимость варьируется от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, внимание гостей привлекла экспозиция, посвященная средствам медицинской эвакуации раненых. В частности, был представлен защищенный санитарный автомобиль «Линза», доработанный с учетом опыта его эксплуатации в зоне проведения спецоперации. В этом образце улучшена эргономика в обитаемом отделении, усовершенствована система обеспечения микроклимата и кондиционирования, изменена конструкция двери для более быстрой и безопасной погрузки раненых.

Кроме того, колеса этого образца оснащены боестойкими покрышками. Эта модификация «Линзы» уже поставляется в войска для снабжения медицинских подразделений.

Помимо «Линзы» на выставке продемонстрировали вертолет Ка-226, средство эвакуации раненых с переднего края на базе мотовездехода, а также изолирующую транспортную систему САТИ-М. Она обеспечивает поддержание жизненно важных функций организма и мониторинг развития осложнений в процессе подготовки и проведения медицинской эвакуации.