Власти Азербайджана приняли решение об увеличении расходов на оборону страны

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Азербайджан увеличивает расходы на оборону и безопасность страны. Соответствующее решение приняло руководство государства.

Как стало известно, расходы из бюджета страны на оборону будут увеличены на 415 миллионов долларов. Таким образом, увеличение расходов на оборону составит 11 процентов.

В настоящее время Азербайджан находится в сложных отношениях с соседней Арменией. Учитывая связи последней со странами Запада, в том числе с Францией, стоит отметить, что Баку просчитывает определенные риски и в связи с этим увеличивает собственные траты на оборону и безопасность.

Отметим, что азербайджанские вооруженные силы в настоящее время являются сильнейшими в Закавказском регионе. Баку получает значительную военную поддержку от Турции. В числе основных потенциальных противников Азербайджана, помимо Армении, следует отметить и соседний Иран.

Как известно, в Иране проживает внушительное азербайджанское меньшинство, среди части которого сильны сепаратистские настроения. В то же время, Иран является союзником Армении и потенциально готов оказывать поддержку этому государству, что также несет в себе определенные риски и для Азербайджана. Поэтому увеличение расходов страны на оборону выглядит вполне оправданным.