В Кремле заявили об отсутствии потребности в мобилизации

Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет

В России активно идет набор добровольцев-контрактников в Вооруженные силы (ВС), а потребности в мобилизации нет. Об этом 25 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал статью Financial Times (FT), в которой авторы предположили, что России якобы придется прибегнуть к мобилизации к концу года или к началу следующего.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе», — сказал Песков «РИА Новости».

Также он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что, по мнению военных, необходимости в проведении мобилизации нет.

В апреле Минобороны РФ сообщило, что с начала 2024 года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек. Сообщалось, что число желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло как в Москве, так и в других городах России. Комментируя это, Песков отмечал, что это говорит о мобилизации общества.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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