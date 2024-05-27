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ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО не собирается брать Украину под свою противовоздушную защиту

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Andreea Alexandru

Генсек альянса отметил, что НАТО "готовится играть куда большую роль для Украины при координации поддержки безопасности и обучении"

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. НАТО продолжит поддерживать Украину, но не собирается использовать свою систему противовоздушной обороны для непосредственной помощи ВСУ или отправлять на Украину войска. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг немецкой газете Welt am Sonntag.

"Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, но не имеем планов отправлять войска на Украину или брать Украину под натовский "защитный зонтик". НАТО не станет стороной конфликта", - сказал он.

При этом, по словам Столтенберга, НАТО "готовится играть куда большую роль для Украины при координации поддержки безопасности и обучении". Это требует "долгосрочных финансовых обязательств", добавил он.

Ранее несколько депутатов Бундестага предложили сбивать российские ракеты над Украиной с границ НАТО. С их точки зрения, благодаря западным системам ПВО, установленным на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, можно было бы "создать безопасную зону глубиной до 70 км". Против этого выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. 

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Румыния
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