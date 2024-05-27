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РИА Новости

"Вопрос безопасности юга". В Крыму выступили с предложением по дронам НАТО

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Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne

Политолог Юхин призвал объявить дроны разведки НАТО законными целями ВС России

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Москве следует объявить законными целями ВС России беспилотники стран НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, считает крымский политический эксперт Сергей Юхин.

"Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями", – сказал он РИА Новости.

Юхин отметил, что натовские самолеты и беспилотники собирают информацию, которая потом передается ВСУ для атак по Крыму. Он также обратил внимание на то, что украинская армия уже использует западное оружие для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

Радио Sputnik также рассказало, какой шаг НАТО приведет к войне с Россией.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
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