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ТАСС

Германский депутат предложил создать в ЕС оборонный фонд на €500 млрд

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Военнослужащие Бундесвера
Военнослужащие Бундесвера.
Источник изображения: Wolfgang Rattay/Reuters

Антон Хофрайтер также выступил за то, чтобы разрешить Украине использовать поставленное оружие против российских истребителей в воздушном пространстве РФ

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер (партия "зеленых") высказал мнение, что Европейский союз нуждается в многомиллиардном фонде для финансирования оборонных проектов.

"Во времена, когда европейская безопасность находится под серьезной угрозой, необходимы общеевропейские решения. Я бы предложил создать европейский оборонный фонд объемом около €500 млрд", - заявил политик в интервью газетам редакционной группы Funke. "Эти средства можно было также использовать для укрепления европейской инфраструктуры. Качественные дороги, мосты и железнодорожные пути важны не только для путешествий и экономики. Они являются основой нашей обороноспособности", - сказал Хофрайтер.

Также депутат выразил точку зрения, что Украине нужно разрешить "использовать поставленное оружие против российских истребителей в российском воздушном пространстве". Он утверждает, что "международное право позволяет" совершать подобные действия.

При этом Хофрайтер не поддержал дискуссию об отправке наземных войск на Украину. По его словам, ВСУ сейчас требуется оружие, а не иностранные сухопутные войска. "Нам нужно не вести фантомные дебаты, а сосредоточиться на том, что Украине сейчас в действительности нужно", - сказал он. 

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Страны
Германия
Украина
Проекты
Евросоюз
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