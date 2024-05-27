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Военное обозрение

Российский дипломат: НАТО организует сеть киберлабораторий у границ России

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Источник изображения: topwar.ru

С налом украинского конфликта борьба идёт не только на передовой, но и в киберпространстве.

Североатлантический альянс создаёт близ российских границ киберлаборатории, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам эти лаборатории формируются в прибалтийских странах – Финляндии, Латвии, Эстонии, а также в Румынии. Кроме того, в дальнейшем их планируют организовать в Грузии и Молдавии, добавил дипломат.

На Западе любят говорить, что Россия ведёт против него «гибридную» войну. Однако Люкманов отметил, что Соединённые Штаты уже давно

этим занимаются, отрабатывая варианты действий против России в информационной сфере. Украина же, по словам дипломата, стала американским полигоном, где местные хакеры совершают атаки под руководством натовских кураторов.

Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения, в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере

— сказал представитель МИД.

Напомним, что в последнее время всё чаще можно услышать разговоры о возможности отправки войск стран НАТО на Украину, хотя в самом альянсе это исключают.

А в начале мая на официальном сайте украинского президента появилась петиция за то, чтобы пригласить западные войска на Украину.

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