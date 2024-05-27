«Мощности возрастают в пять раз»: Эстония увеличивает выпуск наземных дронов THeMIS

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Эстонская компания Milrem Robotics, специализирующаяся на создании роботизированных и автономных систем, открывает новые производственные линии для удовлетворения повышенного международного спроса на наземные дроны.

Начавшее работу новое предприятие в Таллине увеличивает мощности компании в пять раз. Это расширение позволит ежегодно производить 500 беспилотников THeMIS, который уже используется используется 18 странами, включая 8 членов НАТО

- заявляется на сайте компании.

Как указывается, THeMIS принимает участие в ряде военных операций, в том числе дроны этой модели оказывают поддержку ВСУ, а их применение украинской армией возрастает.

THeMIS (сокращение от «гусеничная гибридная модульная пехотная система»), разработанная эстонской компанией Milrem, представляет собой многофункциональную платформу, предназначенную для решения широкого спектра задач, в том числе оказание логистической поддержки, проведение разведки, выдача целеуказания или непосредственное участие в бою.

THeMIS оснащен гибридной дизель-электрической силовой установкой, которая обеспечивает значительный радиус действия и позволяет бесшумно передвигаться в электрическом режиме. Платформа имеет низкий центр тяжести, обеспечивающий устойчивость даже на труднопроходимой местности и при перевозке тяжелых грузов.

Управление дроном опционально: от прямого телевизионного канала до полуавтономных и полностью автономных режимов. Установленные на аппарат сенсоры и навигационные системы позволяют ему выполнять сложные задачи с минимальным вмешательством человека. Например, они могут следовать по заранее определенным маршрутам, обходить препятствия и даже координировать действия с другими подразделениями на поле боя.

THeMIS также оснащен передовыми системами связи, которые легко интегрируются с другими боевыми платформами и командными структурами.