Впервые с 1990-х годов: США намерены выпускать новые танки Abrams

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Бронированный кулак армии США представлен танками Abrams, выпуск которых был свернут в далеком 1996 году, и с тех пор производство новых модификаций ОБТ осуществляется за счет переоснащения старых машин.

По всей видимости, украинский опыт применения танков показал Пентагону их уязвимость на поле боя вне зависимости от типов техники, что требует бесперебойных поставок ОБТ войскам в целях восполнения потерь. В этих условиях усовершенствованием старых образцов уже не обойтись, в связи с чем США намерены возобновить выпуск новых танков.

Как указывается в американском издании LimaOhio.com, представители концерна General Dynamics Land Systems (GDLS) заявили, что находящийся в Лиме, штат Огайо, завод по производству танков и других бронемашин (JSMC, в собственности государства, но управляется частным подрядчиком – компанией GDLS) в ближайшие годы получит от правительства США существенные инвестиции.

Уже в 2028 году бюджет предприятия должен составить $287,1 млн, а годом позже – $300 млн. Вложения в основном будут направлены на модернизацию мощностей завода. В ближайшем будущем производственные линии должны быть в значительной степени автоматизированы и роботизированы.

Завод JSMC, который занимается ремонтом существующих танков, будет производить новые корпуса для ОБТ впервые с 1990-х годов

- говорится в издании.

В настоящее время JSMC модернизирует Abrams до версии M1A2 SEPv3 и выпускает колесные боевые машины Stryker в новейшем варианте DVH A1, ЗРПК M-SHORAD на их шасси, недавно началась сборка первых партий легких танков М10 Booker. Кроме того, производятся корпуса и некоторые компоненты для израильских тяжелых БТР Namer на базе ОБТ Mercawa Mk4.

Завод выпускает технику для США, а также для таких стран, как Австралия, Израиль и Тайвань. Недавно он выполнил заказ для Украины

- говорится в издании, не уточняя, о чем идет речь, возможно о восстановлении для ВСУ Abrams или Stryker.

Здесь сейчас трудятся 856 гражданских работников, хотя еще несколько лет назад их число упало до 400. При этом предприятие имеет колоссальные мощности размером 150 тыс. кв. м. В то же время его оборудование позволяет подымать грузы массой до 80 тонн и выполнять сложные сварочные работы с использованием тяжелых в обработке материалов, таких как титан, высокопрочная броня, катаная гомогенная броня, алюминий и композиты.