Разведчики отряда «Тигр» испытали в районах проведения СВО новый БПЛА

Разведчики добровольческого отряда «Тигр» испытали в районах проведения специальной военной операции (СВО) новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный на одном из предприятий Приморского края. Об этом 25 мая сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве указали, что на передовой работают разведчики из добровольческого отряда «Тигр», активно применяя современные разработки отечественного производства. Уточняется, что один из БПЛА был разработан на одном из предприятий Приморского края и передан в отряд для проведения испытаний в боевой обстановке.

В Минобороны подчеркнули, что полученные с БПЛА данные позволили выявить цели на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанести по ним точные удары артиллерией. Операторы БПЛА отряда «Тигр» на передовой в режиме реального времени координируют работу подразделений — они не только ведут разведку с воздуха и корректируют огонь артиллерии, но и сопровождают пехотинцев при штурме украинских позиций, координируя каждый их шаг.

«Находим цели, даем координаты, ее поражают. Эта «птица» способна видеть картинку на дальних дистанциях. Уникален тем, что у него вертикальный взлет и вертикальная посадка, дальность до 40 км», — рассказал оператор БПЛА с позывным Бара.

Боец добавил, что БПЛА может использоваться как для разведки, так и как ретранслятор и для переноски грузов — его не надо запускать с катапульты и приземляется он без парашюта в ту точку, которая задана.

Ранее, 24 мая, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России с 18 по 24 мая нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины.

Ранее, 22 мая, Минобороны РФ сообщало, что ВС России освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, отмечалось, что за сутки ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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