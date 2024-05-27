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Новый пакет американской военной помощи Украине на 275 миллионов долларов

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Министерство обороны США 24 мая 2024 года объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 миллионов долларов. Пакет предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 58-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и четвертый пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Военнослужащий вооруженных сил Украины с американским противотанковым ракетным комплексом Javelin (c) социальные сети

Заявлено, что в новый пакет военной помощи Украине вошли:

- дополнительные ракеты для наземных ракетных комплексов М142 HIMARS,

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- 60-мм минометные выстрелы,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- высокоточные авиационные боеприпасы,

- стрелковое оружие и боеприпасы к нему,

- ручные гранаты,

- инженерные подрывные заряды,

- противотанковые мины,

- эвакуационные машины,

- защитные щлемы, бронежилеты, оборудование для защиты от ОМП,

- запасные части, средства материально-технического обеспечения и другое имущество.

Судя по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, сделанному вечером 24 мая, в состав заявленных в данном пакете боеприпасов для ракетных комплексов HIMARS включены также дополнительные оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
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