Эксперт: объективный контроль БПЛА кратно повысил эффективность работы артиллерии в СВО

Основатель конструкторского бюро "Стратим" с позывным Оби-Ван сообщил, что раньше для поражения цели требовалось около 6 тыс. снарядов, а с объективным контролем БПЛА удалось сократить этот показатель до 60

"По-настоящему применение беспилотных летательных аппаратов для объективного контроля получило развитие только на второй год СВО. Их использование радикально улучшило эффективность работы ствольной и реактивной артиллерии, а также минометов, можно сказать, на два порядка. Допустим, когда раньше обстреливался опорный пункт противника, бойцы не видели, куда стреляют. Результат определялся, исходя из вероятности попадания снарядов. По существующим нормативам на уничтожение одного опорного пункта надо потратить шесть тысяч снарядов. Соответственно, после отстреливания шести тысяч снарядов считалось, что цель уничтожена", - рассказал Оби-Ван.

Специалист отметил, что раньше для корректировки реактивной артиллерии также применялись наводчики, которые визуально определяли точность попадания. "Сейчас дроны заменили людей. Выбирается конкретная цель, выпускается беспилотник, идет серия пристрелочных выстрелов, далее начинается огонь на поражение, БПЛА производит корректировку, и поражение цели происходит с 4-5 раза. Это в лучшем случае, но даже если цель уничтожается после 60 выстрелов, то существует огромная разница между 60 снарядами и 6 000. При этом один беспилотник типа "Мавика" стоит как шесть снарядов. Все это дает невероятную эффективность: мы понимаем, куда попадаем, и при необходимости можем быстро откорректировать. Стреляем не неделю, а полчаса и выполняем задачу", - подчеркнул основатель бюро.

По его словам, для корректировки работы минометов и реактивной артиллерии ВС РФ применяют дроны мультироторного типа. "Для корректировки работы различных дальних реактивных систем залпового огня и так далее, требуются дроны артиллерийской разведки, которые работают на большой дальности. Обычные коптеры физически не могут преодолеть такие расстояния. В этом случае используются аппараты самолетного типа, в числе которых всем известный "Орлан", - сказал основатель "Стратим".

Оби-Ван добавил, что с применением аппаратов самолетного типа точность огневого воздействия артиллерии в последнее время очень сильно увеличилась. "Например, недавно "Орлан" в автоматическом режиме выдал целеуказание на выстрел снарядом "Краснополь" по движущейся бронетехнике противника, которая была поражена с первой попытки в результате лазерной подсветки цели с дрона", - уточнил он.

Новые технологии

Специалист отметил, что с точки зрения развития средств объективного контроля работы реактивной артиллерии можно выделить два направления. "Существуют различные проекты высотных платформ - это стратосферные псевдоспутники, самолеты, которые запускаются на высоту 18-22 км и висят там несколько месяцев. Его сложно достать, можно сбить, но в силу большой высоты это тяжело. Стратосферный псевдоспутник не нужно специально запускать, он всегда находится в заданной точке и позволяет наблюдать за определенным участком пространства. <…> Пока такие аппараты находятся на стадии прототипов, и ни у кого ничего подобного нет, но развитие идет в эту сторону", - заявил Оби-Ван.

Также основатель КБ "Стратим" подчеркнул, что создание высококачественной спутниковой группировки сделает неактуальными сегодняшние средства объективного контроля. "Второе, это повышение качества оптики и разрешения спутникового мониторинга - спутников дистанционного зондирования земли. Поэтому следующим этапом развития средств объективного контроля будет высококачественная спутниковая группировка, которая всегда будет находиться над объектом, иметь высокое разрешение, которое необходимо для артиллерии. Тогда, в принципе, в ясную безоблачную погоду в дневное время суток и дроны особенно не нужны", - сказал он.