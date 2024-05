Польша закупает в США четыре аэростатных комплекса

22 мая 2024 года в Варшаве состоялось заключение соглашения между министерством национальной обороны Польши и правительством США (в виде обмена между правительствами письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) на поставку Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех аэростатных комплексов радиолокационного обнаружения Airspace and Surface Radar Reconnaissance (ASRR) в рамках польской программы Barbara. Стоимость соглашения составляет 960 млн долл и оно должно финансироваться в счет льготного кредита со стороны правительства США. В церемонии приняли участие вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и посол США в Польше Марк Бжезинский.

Изображение закупаемого Польшей в США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) аэростатного комплекса радиолокационного обнаружения Airspace and Surface Radar Reconnaissance (ASRR) в рамках польской программы Barbara (с) министерство национальной обороны Польши

Как планируется, аэростатные комплексы будут размещены на постах вдоль восточной и северо-восточной границ Польши, войдя в состав планируемого к формированию в составе ВВС Польши аэростатного радиотехнического дивизиона. Аэростатные комплексы станут элементом воздушной системы радиолокационной разведки и обнаружения, дополнив состоящие на вооружении радиолокационные системы противовоздушной обороны Польши и системы берегового наблюдения. Аэростатные комплексы позволят обнаруживать воздушные объекты, выполняющие полет на предельно малых высотах, включая ракеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты, а также надводные объекты. Дальность обнаружения комплекса составит более 300 км, рабочая высота полета аэростата - около 4 км.

В закупку входит поставка четырех аэростатных комплексов для обнаружения воздушных и наземных целей. Первый комплекс будет поставлен Польше к концу 2026 года и введен в полную эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Остальные три комплекса будут поставлены к концу третьего квартала 2027 года, а готовность всей системы будет достигнута к концу 2027 года.

Каждый аэростат будет оснащен подвесной системой радиолокационного обнаружения. Наземный сегмент будет состоять из центра управления, причальной платформы, метеостанции и контейнеров с электрогенераторами. Дополнительно в рамках контракта был заказан логистический пакет, включающий техническое обслуживание, запас запасных частей, техническую поддержку и обучение личного состава и инструкторов.

Планы развертывания в Польше системы аэростатного радиолокационного обнаружения под шифром Barbara, обсуждались с 2017 года, но реализация программы была резко ускорено после инцидентов с залетами на территорию Польши крылатых и зенитных ракет с территории Украины зимой 2022-2023 года, продемонстрировавших проблемы ПВО Польши с обнаружением низколетящих целей. В мае 2023 года тогдашний министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о подача правительству США заявки на закупку аэростатных комплексов по программе Barbara. 7 февраля 2024 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Польше по линии американской программы FMS аэростатных комплексов радиолокационного обнаружения Airspace and Surface Radar Reconnaissance (ASRR), при этом стоимость возможной поставки была предварительно оценена в 1,2 млрд долл.

Конкретный технический облик планируемых к поставке Польше аэростатных комплексов не раскрывается, но в уведомлении DSCA генеральными подрядчиками поставки были названы компании Raytheon Intelligence and Space, Elta North America (американское представительство израильской компании IAI Elta) и Avantus Federal (ныне QinetiQ US).

Бывшая компания Avantus Federal (ныне QinetiQ US) в последние годы является контрактным оператором аэростатных комплексов радиолокационного обнаружения Tethered Aerostat Radar System (TARS) Пограничной и таможенной службы США (СВР). Система TARS эксплуатируется СВР с 1980 года и построена на привязных аэростатах производства американских компаний TCOM и ILC Dover (при этом генеральным поставщиком по поставке и интеграции аэростатных комплексов выступала корпорация Lockheed Martin).

Стоит отметить, что Raytheon также ранее длительное время отрабатывала для министерства обороны США аэростатный комплекс обнаружения низколетящих крылатых ракет в рамках программы JLENS (Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System), закрытой в 2017 году после более чем 20 лет работ. В программе использовались 74-метровые аэростаты ТСОМ 74М компании ТСОМ.

Израильская IAI Elta, видимо, выступит поставщиком РЛС обнаружения EL/M-2083 с АФАР, специально разработанной для аэростатных комплексов на основе аэростатов ТСОМ, используемых в Израиле.

В свете всего этого можно предположить, что в проекте для Польши будут использоваться аэростаты ТСОМ (видимо, модификации 71М или 74М), оснащаемые РЛС IAI Elta EL/M-2083, при этом Raytheon Intelligence and Space будет выступать интегратором и генеральным порядчиком, а QinetiQ US - подрядчиком-оператором комплексов.

