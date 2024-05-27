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ТАСС

На МКС выполнили эксперимент, который поможет создавать материалы из лунного грунта

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Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко
Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Задача эксперимента в том числе состояла в получении студентами вузов практических навыков по подготовке лабораторного практикума по физической химии дисперсных систем, отметил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко

МКС, 25 мая. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Николай Чуб на Международной космической станции (МКС) выполнил образовательно-демонстрационный космический эксперимент "Дисперсия" по изучению дисперсных систем и растворов полимеров различной природы в условиях микрогравитации, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Сегодня Николай выполнил образовательно-демонстрационный космический эксперимент "Дисперсия". Основной целью эксперимента является демонстрация процессов жидкостного разделения фаз в системах полимер-растворитель и изучение поведения жидкофазных дисперсий в условиях микрогравитации. Кроме того, задача эксперимента состоит в получении обучающимися ВУЗов практических навыков по подготовке лабораторного практикума по физической химии дисперсных систем", - сказал Кононенко.

Ранее сообщалось, что полученные данные будут использованы при создании материалов и элементов конструкций в случае реализации лунной программы и отработки технологических режимов получения и формирования композиционных дисперсных материалов на основе лунного грунта. 

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