На МКС выполнили эксперимент, который поможет создавать материалы из лунного грунта

Задача эксперимента в том числе состояла в получении студентами вузов практических навыков по подготовке лабораторного практикума по физической химии дисперсных систем, отметил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко

МКС, 25 мая. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Николай Чуб на Международной космической станции (МКС) выполнил образовательно-демонстрационный космический эксперимент "Дисперсия" по изучению дисперсных систем и растворов полимеров различной природы в условиях микрогравитации, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Сегодня Николай выполнил образовательно-демонстрационный космический эксперимент "Дисперсия". Основной целью эксперимента является демонстрация процессов жидкостного разделения фаз в системах полимер-растворитель и изучение поведения жидкофазных дисперсий в условиях микрогравитации. Кроме того, задача эксперимента состоит в получении обучающимися ВУЗов практических навыков по подготовке лабораторного практикума по физической химии дисперсных систем", - сказал Кононенко.

Ранее сообщалось, что полученные данные будут использованы при создании материалов и элементов конструкций в случае реализации лунной программы и отработки технологических режимов получения и формирования композиционных дисперсных материалов на основе лунного грунта.