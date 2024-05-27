Найти и обезвредить: разработан воздушно-наземный комплекс разминирования

Проведены испытания БПЛА для обнаружения взрывоопасных предметов и робота-сапера

В Новосибирске прошли испытания роботизированного комплекса для гуманитарного разминирования. Разработчики протестировали воздушный беспилотник, предназначенный для обнаружения взрывоопасных предметов, и наземного робота-сапера, работающих в паре. Корреспондент «Известий» побывал на полигоне и увидел, как техника позволяет находить мины и помогает их обезвреживать, не подвергая риску жизни саперов.

Взгляд с небес

В начале испытаний разработчики минируют местность — устанавливают макеты противотанковых, противопехотных мин и разбрасывают в траве деактивированные мины-«лепестки». После этого они огораживают участок сигнальной лентой и начинают готовить к полету коптер.

— Световые условия не важны, а вот погодные влияют на полет, есть ограничения — ветер и осадки, — объясняет особенности новой техники генеральный директор ООО «Оптиплей аэродинамика» Дмитрий Шестаков (разработчик комплекса на базе БПЛА). — Также не рекомендуется выполнять поиск во влажном грунте, потому что существенно изменяется его состав и проницаемость. Идеальный вариант — сухая и слабоветреная погода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

Испытания начинаются с запуска в воздух специального квадрокоптера. Он оснащен оборудованием для ведения аэрофотосъемки с помощью камеры высокого разрешения.

Перед тем как подняться в воздух, специальная программа строит дрону полетное задание. Затем по сигналу оператора коптер поднимается в небо и начинает вести съемку, двигаясь от точки к точке по заданному маршруту.

По итогам полета саперы получают ортофотоплан — это цифровая панорама местности, составленная из большого числа фотографий высокого разрешения. Получаемые с ее помощью снимки позволяют разглядеть мины как на земле, так и в траве.

Но на этом работа воздушного дрона не заканчивается. Его оснащают магнитометром и вновь поднимают в воздух.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

Разработчики поясняют, что этот пролет позволит выявить магнитные аномалии в слое грунта до нескольких метров — в зависимости от магнитной массы и глубины залегания.

Уже в сумерках начинается этап обследования заминированного участка с помощью тепловизора.

Магнитометр и камера не могут обнаружить все мины — трудности, например, возникают с боеприпасами в пластиковом корпусе. Их найти помогает сама природа.

— Мы делаем упор на магнитометрический способ, так как большинство мин магнитные, — рассказывает «Известиям» исполнительный директор «Комплит Техники» Алексей Малышев. — Для немагнитных есть тепловизионный способ обнаружения — после заката мины остаются более теплыми и в тепловизоры их хорошо видно.

В перспективе коптеры будут оснащать геосканерами. Эти приборы обнаруживают немагнитные мины, установленные в слое грунта, реагируя на его неоднородность.

Мина не полнотелая, в ней есть пустоты, поэтому их сразу видно, поясняют разработчики. По их словам, технология пока «сыровата» — надо работать, тестировать, внедрять, учиться.

Наземный робот

Параллельно прошла испытания и специальная роботизированная платформа для разминирования — она изготовлена на базе коммерческого погрузчика. Ее задача — подготовить местность перед началом работы саперов.

Эти легкие роботы при помощи роторного механизма перемалывают грунт на глубину около 10 см, уничтожая при этом и растительность. В силу небольших размеров робота противотанковые и крупные противопехотные мины представляют для него опасность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

Поэтому, по словам разработчиков, при помощи данных о расположении мин, полученных с квадрокоптера, робот строит маршрут так, чтобы не наехать на них.

«Известиям» показали платформу в действии. Уложив в грунт макеты мин, разработчики запустили робота.

На скорости 5 км/ч он оставляет за собой очищенную от травы и веток полосу грунта шириной около метра. Организаторы пояснили, что трава скрывает собой мины и саперу зачастую приходится стоя на коленях срезать ее специальными ножницами. Причем всё это приходится делать в защитном костюме, шлеме и часто на солнцепеке. А предварительная подготовка площадки при помощи робота облегчит затем работу саперов.

— Мы ориентируемся на равнинную местность. Большинство территорий, предназначенных для сельского хозяйства, как раз такие, — объясняет Алексей Малышев.

Сберечь людей

— Беспилотники позволяют делать работу по разминированию максимально безопасной, — говорит Дмитрий Шестаков.

По его словам, квадрокоптер нужен для гуманитарного разминирования, так как машина летает в автоматическом режиме, используя для позиционирования данные со спутников.

— В условиях боевых действий спутников нет, поэтому другая компоновка нужна, подразумевающая ручное управление оператором, — объясняет Дмитрий Шестаков. — И вообще, в режиме боевых действий немного другие условия, задачи, поэтому надо дорабатывать и менять конструктив комплекса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

По словам разработчика, комплекс позволяет выявлять объекты размером от 100 мм на глубине до полуметра.

— Комплекс только разрабатывается, мы стараемся повысить точность, она важна. В техническом задании у нас указаны очень высокие показатели, будем их достигать. На данный момент мина определяется с точностью порядка 20 см, — добавляет Алексей Малышев.

Он уверен, что новые комплексы разминирования будут необходимы в зоне проведения военной спецоперации.

Разработчики рассчитывают, что новая роботизированная техника в 10–20 раз повысит эффективность процесса и скорость разминирования, а самое главное — будет максимально обеспечивать безопасность саперов.

Юлия Леонова

Богдан Степовой

Андрей Федоров